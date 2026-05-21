Коми кыв да гижӧд лун водзвылын май 14 лунӧ Коми Республикаса Национальнӧй библиотекаын нуӧдісны «Видза оланныд! Здравствуйте!» юр песан ворсӧм. Турнирас венласисны росгвардеечьяс.

Чукӧртчӧмаясӧс чолӧмалігӧн Национальнӧй библиотекаӧн веськӧдлысьӧс вежысь Марина Панюкова висьталіс, мый нуӧдсьӧ небӧг видзанінын Коми кыв да гижӧд лункӧд йитӧдын, да аттьӧаліс Коми йӧзӧдчан керкаын да Росгвардияын зільысьясӧс вужвойтыр кыв да культура пыдди пуктӧмысь да юр песан ворсӧмӧ пырӧдчӧмысь.

Ворсысьясӧс чолӧмаліс и Коми йӧзӧдчан керкаӧн веськӧдлысь Галина Макарова. Сійӧ аттьӧаліс Комиын Росгвардияса управлениеысь сотрудникъясӧс коми петасъяскӧд ёртасьӧмысь да сиис ворсысьяслы вермӧм.

Управлениеысь военно-политическӧй удж кузя отделениеса начальниклы отсасьысь Максим Сергеев ас пайсьыс пасйис, ми пӧ уджъёртъяскӧд век окотапырысь петкӧдчам республикаын нуӧдан быдсикас чукӧртчылӧмын.

Тшӧтш казьтыштіс и СВО дырйи коми кыв тӧдны коланлун: сы отсӧгӧн пӧ вӧлі ылӧдлӧма вӧрӧгӧс да збыльмӧдӧма боечьяс водзын пуктӧм мог.

Максим Сергеевич висьталіс, мый ачыс вужнас Киров обласьтысь, но коми кывсӧ пӧ гӧгӧрвоышта, гӧтырӧй да рӧдвужыс сыӧн сёрнитӧны да. Погона морт сідзжӧ казьтыштіс, мый Росгвардия котыртӧмсянь таво тырӧ 10 во, да такӧд йитӧдын козьналіс Галина Макаровалы казьтылан пас.

Та бӧрын воис кад ворсны-юр жуглыны. Ворсӧмсӧ нуӧдысь Елена Логинова гӧгӧрвоӧдіс командаяслы правилӧяс, и чукӧртчӧмаяс зэлӧдісны юр вемсӧ.

Нёль турын налы ковмис петкӧдлыны коми кыв, литература, легенда-преданиеса геройяс да коми семьяын челядь быдтӧм кузя тӧдӧмлунсӧ.

Видзӧдысьяс бокӧ эз жӧ кольны, котыртчисны торъя командаӧ, но вочакывъяссӧ налысь эз артавны. Быд юалӧм вылӧ коліс вочавидзны 40 секундаӧн. Сэккості ворсысьяс азыма вензисны, сералісны-шмонитісны, но век жӧ унджык юалӧм вылас вочавидзисны стӧча.

Жюрилӧн кывкӧртӧд вӧчигкості Коми йӧзӧдчан керкаӧн веськӧдлысь Галина Макарова тӧдмӧдіс газет-журналӧн, «Ордым» лавкаӧн да «Лок татчӧ» коллекцияӧн.

Торйӧн кӧ, казьтыштіс, мый челядьлы «Би кинь» журнал таво нимӧдӧ 40 вося тшупӧда пас, а «Войвыв кодзувлы» тырӧ быдса нэм – 100 во. Галина Валерьяновна юӧртіс, мый томуловлы «Йӧлӧга» нёль во помся петіс вермысьӧн ставроссияса конкурсын, а «Чушканзі» кодь шмонитан журналыс Россияын ӧні эм нӧшта сӧмын кык регионын – Башкортостанын да Татарстанын. Весиг пӧ «Крокодилыд» быри, а миян «зіным» ӧнӧдз нимкодьӧдӧ лыддьысьысьӧс.

«Арт» кык кывъя журналӧн тӧдмӧдіс главнӧй редакторӧс вежысь Татьяна Логинова. Ассьыс сёрнисӧ Татьяна Ивановна сигӧртіс «Лыддьӧй «Арт», и ставыс АРТмас» кывъясӧн.

И со – кывкӧртӧд. Конкурсын 12 стӧч вочакывйӧн вермысьӧн петіс «Ошпи» котыр, мӧд места шедӧдіс «Маръямоль» команда, коймӧд тшупӧдын лои «Шондібан». Став ворсысьыслы вичмис козин – небӧг-петас да «Лок татчӧ» значок. Ворсысьясӧс мичаа сьылӧмӧн гажӧдіс и «Зарни туис» йӧзкостса шылада ансамбль.

<> Алина Латышева.

Снимокъясыс Эдуард Пацаганлӧн да Комиын Росгвардия управлениеысь.