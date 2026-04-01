«Интернационал» ворсӧмысь – миллион шайт

Юркарысь да матігӧгӧр районъясысь тӧлка-вежӧра да юр вем песны радейтысь войтырлы апрельыс быд пӧрйӧ «пӧсь» кад – тайӧ тӧлысьӧ Сыктывкарса коми культура шӧринын котыртлӧны «Кор? Кӧні? Мый?» ворсӧм-венласьӧм. И зэв нимкодь, мый сэтчӧ пы-рӧдчысьыс оз чин, а воалӧны-петкӧдчӧны выль котыръяс.

Тавося «Кор? Кӧні? Мыйын?» тӧдӧмлунсӧ петкӧдлісны 12 команда. Опытаяссьыс нин вӧліны «Юрган» телеканалысь «Кошка-кань», Коми йӧзӧдчан керкаысь «Ас йӧз», «КодзувКотыр» сбор-нӧй, 33-ӧд номера школаысь «Сярганъяс», Кулӧмдін районысь «ШондіБанда», «МИ» томулов котырлӧн «МИ», Эжваса коми культура шӧринысь «Гордаяс», Кулӧмдін районса Помӧсдінысь челядь творчество керкаысь «ДДТ» («Донъялам! Думайтам! Тӧдам!»), кыв технология сӧвмӧдан шӧринысь «АттӧДивӧ». Таво медводдзаысь ворсiсны 43-ӧд номера школаысь велӧдысьяслӧн «Мича нывъяс», Изьваса землячестволӧн «Изьватас» да Кӧрткерӧссалӧн «Берба».

Медводдза ворсӧмас апрель 9 лунӧ 12 юалӧмысь некод эз куж вочавидзны сӧмын ӧти вылӧ. Но сійӧ вӧлі збыльысь гӧгӧрвотӧм, и сёрнисикасъяс кӧ бура он тӧд, он и сяммы вочавидзнысӧ. Коми Республикаса Национальнӧй библиотекаын зільысь Елена Логиновасянь со тайӧ юалӧмыс: «Юӧны кӧ, пӧлезнӧйтор, бырӧдӧны кӧ – мустӧмтор, а казьтывлӧны кӧ – ловъя лов». Чайтанныд, мый тайӧ? Вӧлӧмкӧ, шыпича: тадзи кӧнсюрӧ шуӧны лежнӧг, зӧр (бородавка), и преданиеса геройӧс тадзи нимтӧны…

Тайӧ ворсӧмас 9 да 7 стӧч вочакывйӧн финалӧ петісны «КодзувКотыр» да «Ас йӧз».

Мӧд ворсӧмас татшӧмсяма юалӧмыс вӧлі жӧ. Фольклор туялысь Микол Ӧльӧш вӧзйис чукӧртчӧмаяслы юрсӧ жуглыштны со татшӧм юалӧм вылын: «Висер вожын дыр бӧрйысьысь невестаӧс шулӧмаӧсь зумыд кывтэчасӧн: преник пиысь ТАЙӦС бӧрйысь пӧ. Мый бӧрйӧ не- вестаыс?». Кутшӧм сӧмын вочакыв эз вӧв: сакар и сукар, сов и кампет. А вӧлӧма кыд. Со и тӧд пӧ, колӧкӧ… Но нинӧм, водзӧ вылӧ сюсьджыкӧн лоим ставӧн.

Та пӧрйӧ бур тӧдӧмлун петкӧдлісны «Кошка-кань» да «Изьватас». Водзын вежон мысти виччысис пӧсь финал…

И со апрель 23 лун. Юркарса коми культура шӧринын пызанъяс сайын нёль ён команда. Коді пӧ и лоас вермысьнас? Синмыс ставныслӧн ӧзйӧ, тӧдчӧ, сетчыны некод оз кӧсйы. И ӧд эз сетчыны. Водзвыв дасьтылӧм юалӧмъяссӧ киллисны здукӧн. Некымын командалӧн ӧтмында балл ӧкмис да, жюри шуис сетны содтӧд. Ӧти, кык… Бара на медвынаыс эз мыччысь. Дзебасысь нӧшта кык… Та вылын ворсӧмыс помасис. Жюритысьяс – Алексей Рассыхаев, Наталья Гонтарук да Людмила Камбалова – мунісны вӧчны кывкӧртӧд.

Сэккості ворсысь-видзӧдысьясӧс мичаа сьылӧм-ворсӧмӧн гажӧдіс Иван Биричевский. «Уна нывъяс чукӧртчисны» сьыланкывйыс помасис, и жюритысьяс век абуӧсь. Ковмис Иванлы нӧшта ӧти сьыланкыв ливкйӧдлыны.

И со жюри юӧртӧ кывкӧртӧдъяс. Муртса пӧ ас костын эг косясьӧй, но кыдзкӧ тай воӧдчим жӧ ӧти кывйӧ… Сідз, нёльӧд местаӧ таво петіс «Изьватас» котыр. Мӧд да коймӧд местасӧ юкны абу артмӧма, та вӧсна «Кошка-каньлы» да «КодзувКотырлы» кыкнанныслы вичмис мӧд тшупӧда диплом. Вермисны «Ас йӧз»! Таысь ӧтдор командасьыс Екатерина Ливсонӧс шуисны медбур ворсысьӧн.

А медбур юалӧмысь пасйисны коми культура шӧринын зільысь, «Кор? Кӧні? Мый?» ворсӧм нуӧдысь Екатерина Блюмеӧс.

Зэв ыджыд аттьӧ ворсӧмсӧ котыртысьяслы – Сыктывкарса коми культура шӧринын зільысьяслы, юркарын «Коми войтыр» ӧтмунӧмса представительствоын водзмӧстчысьяслы да администрацияысь культура управлениелы.

Ворсысьясӧс да видзӧдысьясӧс мича петкӧдчӧмъясӧн нимкодьӧдӧмысь аттьӧалам Иван Биричевскийӧс, «Томлун» да «Зарни туис» котыръяс.

А ӧні асьныд видлӧй вочавидзны тавося «Кор? Кӧні? Мыйысь?» юалӧмъяс вылӧ.

Иван Биричевскийсянь: 1991 воын Лидия Логиновалӧн петіс пластинка. Пластинка мышкас – фото. Вӧчӧма Комиын, но снимайтчӧм могысь Лидия Петровналы ковмӧма вуджны кузь туй: нюрті да вӧрті, катны пыжӧн юті. Кӧні снимайтчӧма Лидия Логинова?

Маньпупунёрын.

Алексей Рогачёвсянь: «Красная Печора» газетын уджалысьяс XX нэмся 20-ӧд воясся статья-ясын норасисны: Печора районса крестьяна пӧ ӧнӧдз НАӦН оз вӧдитчыны, НА пыдди век босьтӧны важсясӧ, кодӧн оз нин позь вӧдитчынысӧ. Мыйӧн оз пӧльзуйтчыны Печора районса крестьяна?

Сӧвет кадся сьӧмӧн (мынтысьлісны-ньӧбасисны сардырся шайтъясӧн).

Тшӧтш Алексей Рогачёвсянь: 1922 воӧ Коми обласьтын котыртісны профсоюзъяслысь съезд. Оркестрӧ пырысьяс корисны ТАЙӦС ворсӧмысь миллион шайт. Онӧ кӧ пӧ вештӧй, огӧ ворсӧй. Оркестрлы сьӧмсӧ эз мынтыны да, съездыс воссис ТАТӦГ. Сьӧм вештытӧг мый эз кӧсйысь ворсны оркестр?

«Интернационал».

Татьяна Люосевасянь: Фольклор туялысь Юрий Рочев казьтылӧ Ямалса Мужи сиктын 73 арӧса анькӧд паныдасьлӧм. Олӧма морт висьталӧма, томдырйи пӧ зэв тшӧкыда ковмыліс ветлыны орчча сикт-грездті. А вот пӧ и вӧчи СЫЛЫ туй! Кодлы вӧчӧма туйсӧ?

Ортлы.

<> Алина Латышева. Снимокъясыс Сыктывкарса коми культура шӧринысь.