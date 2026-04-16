Дас ӧти яръюгыд рыт

Апрель 12 лунӧ Сыктывкарын заводитчис опера да балет искусстволы сиӧм «Сыктывкарса тулыс» войтыркостса фестиваль. Таво кыпыд гажыс лоӧ комын квайтӧдысь.

Кыдзи висьталіс журналистъяскӧд аддзысьлігӧн опера да балет театрӧн веськӧдлысь Алексей Садовский, искусство радейтысьясӧс «Сыктывкарса тулыс» фестиваль дырйи виччысьӧ дас ӧти яръюгыд да кыпыд рыт: вит опера, куим балет да кык симфоническӧй концерт. Кыдзи и пыр, постановкаясын дзирдаласны миян да мукӧд театрысь артистъяс.

Фестивальса медводдза рытыс заводитчис Дж.Россинилӧн «Севильский цирюльник» кыпыд опера-буффӧн. Тайӧ постановкаыс зэв тӧдчана и миян театрлы. Операсӧ медводдзаысь петкӧдлӧмаӧсь 1994 воын. Сэки режиссёралӧма Россия Федерацияса народнӧй артистка Ия Бобракова, кодлысь нимсӧ и сетісны фестивальлы. Тайӧ выльмӧдӧм постановкаас эскиз, костюм да декорация дасьтӧма серпасасьысь, Россия Федерацияса народнӧй художник Вячеслав Окунев. Арияяс юргисны италия кывйӧн. Сюрӧсыс зэв лӧсялӧ и ӧнія кадлы. Мича шылад, геройяслӧн сюсьлун да писькӧслун, шмонь, артистъяслӧн енбиа ворсӧм лоис козинӧн видзӧдысьлы. Дон Базилиоӧс сьыліс Мариинскӧй театрысь бас Мирослав Молчанов.

Фестиваль афишаын и Дж.Вердилӧн «Турандот» опера, П.Чайковскийлӧн «Евгений Онегин», а сідзжӧ «Пиковая дама» мистика опера, Дж.Пуччинилӧн шедевр – «Тоска». Шӧр партияяссӧ сьыласны Москваысь да Санкт-Петербургысь, а сідзжӧ Китайысь («Турандотын») артистъяс.

Унатор дасьтӧмаӧсь балет искусство радейтысьяслы. Медводдза балет рытӧ видзӧдысьяс нимкодясясны ӧти акта балетъясӧн: Ж.Бизелӧн да Р.Щедринлӧн «Кармен-сюитаӧн», С.Рахманиновлӧн вит пьеса серти «Рахманинов» шылада путешествиеӧн. Кыдзи пасйис «Кармен-сюиталӧн» хореограф Валентин Елизарьев, спектакльсӧ дасьтӧмаӧсь Большой театрын да лӧсьӧдӧмаӧсь миян сценалы. Эскӧ, уджыс воас сьӧлӧм вылас татчӧс видзӧдысьлы. Мӧд юкӧныс – «Рахманинов», хореографыс Мариинскӧй театрысь Дмитрий Пимонов. Сійӧ сідзжӧ пасйис, мый кӧсйӧ йиджтысьны Сыктывкарса видзӧдысьлы сьӧлӧмас аслас уджӧн. Дмитрийлӧн балетын композитор Рахманиновлӧн лолыс. Пластика пыр артистъяс петкӧдласны, кыдзи чужӧны шылада образъяс.

Балет премьераяс кындзи фестиваль афишаын – П.Чайковскийлӧн «Лебединое озеро» муслун йылысь сьӧлӧм вӧрзьӧдана яръюгыд балет, а сідзжӧ Л.Минкуслӧн «Дон Кихот», А.Аданлӧн «Жизель» романтическӧй балет, кӧні шӧр партияяссӧ йӧктасны Мариинскӧй да Большой театрысь корӧм кодзувъяс.

Симфоническӧй концертын петкӧдчасны енбиа том музыкантъяс. Артистъяс ворсасны гежӧда юрган программа: «Пляска смерти», «Рапсодия в стиле блюз», «Спартак» балетысь адажио, «Гаянэ» балетысь «Лезгинка» да мукӧд.

Меломанъяслы десерт пыдди апрель 30 лунӧ лоӧ гала-концерт, мыйӧн и сигӧртасны «Сыктывкарса тулыссӧ». Сэні петкӧдчасны Москваысь да Санкт-Петербургысь артистъяс.

<> Екатерина Макарова. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.