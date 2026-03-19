Вашка пыдӧсын кыпыд да шоныд гаж

Март заводитчигӧн Удора районса ӧкмыс сикт-грездын нуӧдісны «Войвыв кодзув». Тӧдмасьӧй. Лыддьӧй» литература гӧстинӧй гаж. Котыртысьыс – Удора районса А.Е.Ванеев нима шӧр библиотека. Сиисны тайӧ гажсӧ республикаса «Войвыв кодзув» журналлы 100 во тырӧмлы.

Кыдзи висьталісны шӧр библиотекаын зільысьяс, Удораын быд во гожӧмнас паськыда нуӧдӧны «Коми книга» гаж, и важӧн нин мӧвпалӧмаӧсь котыртлыны гижысьяскӧд кыпыд аддзысьлӧмсӧ тӧвнас.

И со буретш сы шӧрӧ радейтана «Войвыв кодзув» юбилеясьӧ. А тайӧ нин бур помка. Ӧд республикаысь став нималана коми гижысьыс йӧзӧдчӧ буретш тайӧ журналас.

Дерт, аддзысьлӧмсӧ медсясӧ вӧлі сиӧма «Войвыв кодзув» журналлы, и муніс эз дзик «Коми книга» ног. Кыдзи пасйисны гажсӧ котыртысьяс, окота вӧлӧм видлыны гижысьяскӧд неыджыд формата аддзысьлӧм. Бӧрйӧмаӧсь Вашкаса сиктъяс, кытчӧ пӧ гожӧмнас зэв сьӧкыд воӧдчыны.

И сідз, Вашка пыдӧсын (тадзи асьныс сэтчӧс войтыр шуӧны Вашка вожсӧ) олысьяскӧд гижысьяслӧн аддзысьлӧмыс пансис Ёвкӧджса библиотекаын.

Гӧсьтъясӧс – «Войвыв кодзув» журналса шӧр редактор, коми поэт, прозаик да драматург Нина Обрезковаӧс, Емдін районын чужлӧм коми кывбуралысь, поэт-песенник, чужан му туялысь Надежда Павловаӧс да «Чушканзі» журналса шӧр редактор, журналист, «Коми шмоньын» петкӧдчысь Екатерина Макароваӧс – вочаалісны зэв шоныда.

Медводз мыла сьыланкывйӧн нимкодьӧдіс Ёвкӧджса «Коптюжаночка» котыр. Сэсся нин сёрнитісны Сыктывкарысь воӧм гӧсьтъяс. Найӧ тӧдмӧдісны «Войвыв кодзув» да «Чушканзі» журналъясӧн, а сідзжӧ и мукӧд коми петасӧн да асланыс творчествоӧн.

Водзӧ Нина Обрезкова, Надежда Павлова лыддисны ассьыныс кывбуръяс, а Екатерина Макарова гажӧдіс коми шмоньӧн.

Татшӧм шоныд аддзысьлӧмыс вӧлі ӧкмыс сиктын. И быдлаын, дерт, юргис мича коми кыв. Но колӧ пасйыны, мый быд сиктын сійӧ вӧлі аслыспӧлӧс. Кӧнкӧ мырпом кӧра, кӧнкӧ пӧсь кӧвдум да черинянь кӧра.

Шуам, Важгортын гижысьясӧс нуӧдлісны сиктса музейӧ, тӧдмӧдісны сэтчӧс историяӧн.

Кӧджын кевмысим Параскева Пекнича нима часовняын (Надежда Мисаиловна лыддис Параскева Пекничалы акафист).

Ичӧт Путшкымдінын казьтыштім югыд паметьсӧ «Войвыв кодзув» да «Чушканзі» журналъясӧ гижысьяс Алексей Вурдовлысь да Юрий Яковлевлысь, кодъяс неважӧн эновтісны таладоръюгыдсӧ. Кывбуръяс кындзи юргисны и коми сьыланкывъяс.

–Удораын кык ыджыд ю: Мозын да Вашка. Вашка пӧлӧн, миян ног тайӧ Ву ю, сиктъяс ылынӧсь. Воӧдчылім ӧкмыс сиктӧ, Мукты да Копты кындзи.

Могыс вӧлі, ӧти-кӧ, волыны сэтчӧ, кытчӧ гожӧмнас, туйыс шогмытӧм да, ӧдва письтан. Мӧд-кӧ, тӧдмасьны татчӧс йӧзкӧд, кыдзи найӧ олӧны, налысь ловрусӧ кывны (тӧвнас ӧд олӧмыс гожӧм дорысь мӧдджык жӧ), да и асьнымӧс петкӧдлыны, йӧзсӧ гажӧдны. Дерт, сиим аддзысьлӧмъяссӧ «Войвыв кодзувлы» 100 во тырӧмлы. А сідзкӧ, йӧзыслы казьтыштны, оз кӧ нин ставӧн тӧдны, мый эм на коми газет-журнал, мый ми олам на, – висьталіс «Войвыв кодзув» журналса шӧр редактор Нина Обрезкова.

–Медводз шыӧдчим Удора районса шӧр библиотекаӧ, сёрнитім Алина Робертовна Ванеева веськӧдлысьыскӧд, эм-ӧ позянлун татшӧм аддзысьлӧмсӧ котыртлыны, – водзӧ висьталіс сійӧ. – Ветлам пӧ Вашка вылӧ, вӧзйис Алина Робертовна. «Войвыв кодзувкӧд» таво юбилеясьӧны и Удораса гижысьяс Алексей Вурдов, Юрий Васютов. Библиотека ставсӧ котыртіс-сёрнитчаліс сиктъясын. Дерт, колӧ сьӧм. Сьӧма отсӧгыс вичмис Коми Республикаса национальнӧй политика министерствосянь.

Уна гижыськӧд сёрниті, мися, эм мӧвп ветлыны Удораӧ. Дерт, олӧмад уна помка вермас лоны, мыйкӧ и, гашкӧ, падмӧдас. И со артмис, кыдзи артмис: мекӧд тшӧтш воисны гижысь Надежда Павлова да «Чушканзі» дасьтысь да «Коми му» газетысь корреспондент Екатерина Макарова, коді вермас петкӧдлыны кык коми петас, и дасьтыны на Удора район йылысь гижӧдъяс. И ме чайта, миян петкӧдчӧмыс зэв гажа артмис. Позьӧ весиг шуны, мый медводдзаысь на тайӧ вӧлі тӧвся «Коми книга» гаж, да пырам историяӧ.

Надежда Мисаиловна жӧ висьталіс, мый уна во нин абу петалӧма чужанінсьыс (дас ӧти во видзӧма висьысь бать-мамсӧ, медводз батьыс эновтӧма таладоръюгыдсӧ, а 2025 вося декабрь 31 лунӧ и мамыс). И Удора районӧ ветлыны вӧзйӧмаӧсь да, дзик пыр корсьӧма пач ломтысьӧс. Бур, чойыс кӧсйысьӧма. Ӧд творческӧй мортлы быть колӧ петавны йӧзӧ. Ӧти-кӧ пӧ, и шогысь пальӧдчыны, а мӧд-кӧ, и творчестволы тайӧ колана.

–Мӧдар боксянь кӧ, Удора районыскӧд менам олӧмӧй йитчӧма жӧ. Дедӧ нёль во велӧдӧма татчӧс Слӧбӧда сиктса школаын. И Удораӧ волӧмыс вуж видлӧм кодь, – висьталӧ Надежда Мисаиловна. – Аслад сиктысь йӧзсӧ тӧдан бура, да и тэнӧ сэні тӧдӧны. Бокиса дорын петкӧдчӧмыс тшӧтш колӧ меным, мед сӧвмыны. Тайӧ быттьӧ меным и козин, майын менам юбилей да.

Екатерина Макарова пасйис, мый кӧть и уна во нин сійӧ зільӧ журналистикаын, Удора районын медводдзаысь на. И кор вӧзйӧмаӧсь, здук абу майшасьӧма.

–Зэв нимкодь, мый Нина Александровна менӧ тшӧтш нуӧдіс. Дерт, Удора районын олысьяскӧд сёрнитлывлі, но телефон пыр, а та пӧрйӧ артмис ловъя аддзысьлӧм. Меным кык пӧв вӧлі нимкодь Йӧртымдінын. Лидия Пантелеева (ӧні пенсия вылын, а водзті коми кыв да литература велӧдысь) лыддис «Чушканзіысь» серамбана гижӧдъяс. Ань висьталӧ, мый «Чушканзі» – сылӧн радейтана журнал. Паметьсӧ ёнмӧдӧм могысь сійӧ велӧдӧ серамбана гижӧдъяссӧ, а сэсся петкӧдчӧ йӧз водзын. И миянкӧд аддзысьлігӧн вӧчис татшӧм козин. Лои на сідз, мый висьталіс буретш менсьым гижӧдӧс. И эз тӧдӧмӧн бӧрйы сійӧс, сы вӧсна мый ме журналӧ кырымася некымын нимӧн. А сідзкӧ, артмис сідз, мый Людмила Кесаревна менсьым гусяторйӧс тӧдмаліс, – висьталіс Екатерина Макарова.

Сигӧртісны «Войвыв кодзув». Тӧдмасьӧй. Лыддьӧй» литература гӧстинӧйсӧ Усогорскын, кӧні чукӧртчылӧм дырйи йӧзыс пасйисны, мый татшӧм кыпыд, шоныд да нӧшта на и коми гажыс сэні комын вит во абу вӧлӧма.

<> Екатерина Макарова.

Снимокъясыс ӧтуввезйысь.