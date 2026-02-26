Петкӧдчасны югыд кодзувъяс

Февраль 28 лунӧ искусство гимназияын кӧкъямысӧдысь нин нуӧдасны йӧзкост инструментъясӧн ворсысьяс пӧвстын В.Г.Горчаков нима конкурс.

Сям-кужӧмсӧ петкӧдласны баянӧн да аккордеонӧн, балалайкаӧн да домраӧн ворсысьяс, а сідзжӧ ансамбльяс.

Йӧзкост инструментъясӧн том ворсысьяслӧн конкурслы сетӧма нималана музыкант да велӧдысь Владимир Гениевич Горчаковлысь ним. Чужлӧма сійӧ Абъячойын республикаса заслуженнӧй артист Гений Дмитриевич да сиктса театрын ворсысь Татьяна Митрофановна Горчаковъяс семьяын.

1965 воӧ Абъячойын шылада школа помалӧм бӧрын Владимир велӧдчӧма Сыктывкарса музучилищеын, а сэсся уджалӧма Бумажник культура керкаын, а 1972 восянь – «Асъя кыа» ансамбльын. Сійӧ жӧ воас пырӧма велӧдчыны Н.А.Римский-Корсаков нима Ленинградса консерваторияӧ.

1978-1979 воясӧ Владимир Гениевич велӧдӧма Сыктывкарса искусство училищеын, а 1980-1988 воясӧ юрнуӧдӧма юркарса челядьлы шылада школаӧн. И сэки жӧ веськӧдлӧма «Эжвинские зори» хорса шылада инструментъяса ансамбльӧн.

1981 воӧ Сыктывкарса челядьлы шылада школаын вӧлі котыртӧма «Югыд кодзув» ансамбль. Владимир Гениевич дас сизим во веськӧдлӧма Россия пасьталаын коми культура нимӧдан котырнас.

1988 воӧ шыладӧ да художествоӧ велӧдан национальнӧй школа-интернатын Владимир Горчаков восьтӧ балалайка класс. Сёрӧнджык школа-интернатыс лоӧ искусство гимназияӧн, а ӧні сійӧ – Коми Республикаса юралысь бердын искусство гимназия. Владимир Гениевич быдтіс-велӧдіс уна том мортӧс, кодъяс водзӧ нуӧдӧны сылысь туйвизьсӧ.

Тавося конкурсын ордйысясны Сыктывкарысь, Ухтаысь, Абъячойысь, Емваысь, Кулӧмдінысь, а сідзжӧ Башкортостанысь, Улыс Новгородысь, Астраханьысь, Оренбургысь, Калининградысь, Красноярскысь,

Костромаысь, Саратовысь, Москва, Белгород, Вӧлӧгда, Свердловск обласьтъясысь ӧкмысдасысь унджык ныв да зон.

<> Павел Анохин. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.