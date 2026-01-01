Издательский дом Коми

В Республике Коми началась неделя профилактики неинфекционных заболеваний

йöзöдöма

Большинство серьёзных заболеваний развиваются не за один день — часто им предшествуют годы привычек, на которые мы не обращаем внимания. Именно поэтому профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья и активной жизни.

 

В течение этой недели предлагаем поговорить о том, какие болезни встречаются чаще всего, что повышает риск их развития и какие простые шаги помогают держать здоровье под контролем каждый день.

 

Листайте карточки, чтобы разобраться, на что стоит обратить внимание уже сейчас и как сохранить хорошее самочувствие и работоспособность на долгие годы!

