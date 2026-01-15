Кӧдзыд пӧль, Лымныв да Чебурашка…

Рӧштво дырйи Печораысь челядьлы творчество керка котыртліс «Город детства – Снежный бум» фестиваль. Ныв-зон да бать-мам ворсісны карса Юбилейнӧй изэрдын Чебурашкакӧд, Кӧдзыд пӧлькӧд, Лымнывкӧд да тӧвся мойдса мукӧд геройкӧд.
Гажсӧ дасьтысь-котыртысьыс, челядь творчество керкаын зільысь Юлия Слепова юӧртіс, мый кӧдзыд поводдяысь некод эз повзьы. Челядь да бать-мам окотапырысь ворсісны лымъя лабиринтын, лыйсисны лым мачӧн, Кӧдзыд пӧлькӧд мездісны Гринчысь Рӧштво гаж да с.в.
–Вӧліны ворсӧмъяс пельклун да тӧдӧмлун вылӧ. Пырӧдчисны гажӧ библиотека да сям сӧв-мӧдан шӧрин-студияяс. А сідзжӧ ГИБДД-ысь да МЧС-ысь специалистъяс, кодъяс донъялісны туй выв правилӧ тӧдӧм да кыдзи хлопушка-петардаӧн вӧдитчыны, мед ускӧттьӧ эз ло. Батьяс пасьтасьлісны Кӧдзыд пӧльӧ, мамъяс – Лымнылӧ – быдӧнлы вӧлі зэв гажа. Вӧлі и медся муса персонаж – Чебурашка, сылӧн ордымӧ челядь веськавлісны да чӧсмасисны апельсинӧн, – висьталіс Юлия Юрьевна.
Фестиваль дырйи чолӧмалӧмаӧсь «Поздравь главного волшебника», «Укрась лесную красавицу» выльвоводзвывса конкурсын вермысьясӧс. Содтӧд на нуӧдӧмаӧсь «Подарок пушистику» благотворительнӧй акция, кӧні йитӧдын чукӧртӧмаӧсь дӧзьӧртӧм пемӧсъяслы кӧрым да колана эмбур.
Сідзжӧ Юлия Слепова висьталіс, мый тайӧ уджтас серти гажсӧ нуӧдӧмаӧсь кольӧм во челядьӧс доръян лунӧ.
Сэки гаж котыртысьяс тӧдмӧдӧмаӧсь уна сикас уджӧн, кружокъясӧн, кӧні позьӧ водзӧ вылӧ сӧвмӧдны кужӧм-сям.
Содтӧд на, таво гожӧмнас бара нуӧдасны «Город детства – нанотехнологии» фестиваль, кӧні тӧдмӧдасны искусственнӧй интеллектӧн, ӧнія кадся выль профессияясӧн.
Улич вылын кыпыда ворсӧм бӧрын ставӧн ӧтвылысь чӧсмасьӧмаӧсь какаоӧн да пирӧгӧн, йӧктӧмаӧсь хороводӧн.
<> Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс Юлия СЛЕПОВАЛӦН.