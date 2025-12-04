Издательский дом Коми

Ки помысь асьным вӧчам

йöзöдöма

Традиция серти Выль во водзвылын Койгортса нацпарк бара на йӧзӧдіс «Эко-коз» регионса конкурс.

Пырӧдчыны сэтчӧ вермас быдӧн. Уджъяссӧ донъявны кутасны некымын нимпасын: «7 арӧсӧдз челядя семьяяс», «7-11 арӧса челядь», «12-17 арӧса челядь» да «Верстьӧ – 18 арӧсысь гырысьджыкъяс».

Шыӧдчӧмсӧ позьӧ сетны тавося ноябрь 17 лунсянь декабрь 14 лунӧдз.

Конкурсӧ пырӧдчӧм могысь колӧ дасьтыны кык снимок: ки помысь вӧчӧм козсӧ да сійӧс авторыскӧд. Ыстыны найӧс анкета-шыӧдчӧм дорӧ пысалӧмӧн np.koygorkonkurs@mail.ru элек-троннӧй адресӧ. Письмӧ темаас быть пасйыштны «Эко-коз».

Вермысьясӧс пасъясны диплом-козинъясӧн.

Кывкӧртӧдсӧ да вермысьяслысь нимъяссӧ йӧзӧдасны декабрь 25 лунӧ Койгортса нацпарклӧн www.koygorodskiy.ru официальнӧй сайтын да «ВКонтактеын» котырса лист бокын.

Творчествоа уджсӧ дасьтӧм да корӧмъяс кузя юалӧмъясӧн позьӧ шыӧдчыны 8-912-180-06-19 телефон пыр. Ставсӧ гӧгӧрвоӧдас Койгортса нацпаркын экологияӧ велӧдан юкӧнысь специалист Анна Владимировна Невоструева.

