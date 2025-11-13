Издательский дом Коми

Чужан му нимӧдӧмӧн

йöзöдöма

Кулӧмдінын кыпыда юргис ӧнія коми сьыланкывлӧн «Василёк-2025» XII фестиваль-конкурс.

Районса культура керка сцена вылын петкӧдчисны Удора, Сыктывдін, Кулӧмдін районъясысь, а сідзжӧ Сыктывкарысь енбиа челядьлӧн творчествоа котыръяс да сьылысьяс.

«Василёк» фестиваль дырйи видзӧдысьлы дасьтӧны театрализуйтӧм петкӧдчӧм. Татшӧм ногӧн быттьӧ мойдӧ веськалан да аслыспӧлӧса тӧдмасян челядьлы выль сьыланкывъясӧн. Со и тавося гаж дырйиыс медшӧр герой Василёклы ковмӧма видзӧдысьяссянь отсӧг, воштӧма ассьыс став майтӧга быг-больксӧ да. Но ӧтлаын вермисны аддзыны, и фестиваль помын ставнысӧ нимко-дьӧдісны быгъя шоуӧн.

Колӧ пасйыны, таво «Василёк» фестиваль вылӧ артистъяссянь воӧма 17 шыӧдчӧм. Жюри донъяліс челядьлы бӧръя куим воӧ лӧсьӧдӧм медбур коми сьыланкывъяс. Буретш найӧ и юргисны фестивальса гала-концерт дырйи. Коми композитор-поэтъяс гижӧмаӧсь чужан му дорӧ муслун, войвывса мича вӧр-ва, челядьлы матысса да муса пӧль-пӧч йылысь.

Дерт, жюрилы эз вӧв кокни бӧрйыны медбуръяссӧ, быд петкӧдчӧм аслыспӧлӧса сьӧлӧмӧ йиджис да. Та понда быд нимпасын шуисны вермысьсӧ. А «Медбур сьыланкыв» Гран-при шедӧдіс Усогорскысь челядьлы творчествоа керкаысь «Фортуна» котыр. Видзӧдысьяссянь торъя приз вичмис Пожӧгса культура керкаысь том сьылысь Карина Сенькиналы.

«Василёк» республикаса фестиваль-конкурссӧ и збыльысь позьӧ шуны ичӧтдырлы да коми сьыланкывлы сиӧм кыпыд гажӧн. Тані сцена вылын чужӧны выль кодзувъяс, кодъяс асланыс петкӧдчӧмӧн нимкодьӧдӧ- ны видзӧдысьӧс да нимӧдӧны ассьыныс чужан му да коми кыв.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

