Том йӧзлы – содтӧд бур тӧдӧмлун-сям

Комиын 18-30 арӧса том йӧз вермасны пырны велӧдчыны Сыктывкарын этноскостса журналистика школаӧ.

Дерт, медводз босьтасны найӧс, кодъяс уджалӧны нин СМИ-ын, велӧдчӧны журналистика специальносьт серти либӧ нуӧдӧны ӧтуввезйын ассьыныс блог.

Но воддза воясӧ Комиын тайӧ проектас вермысьясӧн вӧлӧмаӧсь и политологъяс, дизайнеръяс, лингвистъяс да аскиа педагогъяс.

Велӧдчан программаыс кык юкӧна. Регионса тшупӧдын сетасны межэтническӧй журналистикаысь тӧдӧмлун.

Федеральнӧй тшупӧдас, кытчӧ бӧръясны регионъясын медбура петкӧдчысьясӧс, Москваын нуӧдасны налы лекцияяс, сідз шусяна хакатон, творчествоа лабораторияяс, кытчӧ пырӧдчасны страна пасьталаын нималана специалист-экспертъяс, регионъясса да федеральнӧй СМИ-ясысь журналистъяс, Россияса государственнӧй власьт тэчасын зільысьяс.

–Лоӧ зэв уна практика, нималана йӧзкӧд аддзысьлӧмъяс.

Проектыскӧд йитӧдын шуӧма котыртлыны регионъясын этноэкспедиция.

Медбур «школяръяс» сэсся таво декабрын ветласны вежон кежлӧ выль тӧдӧмлун босьтны Москваӧ, – висьталіс проектнас веськӧдлысь Полина Романова.

Медым пырӧдчыны «Школа меж-этнической журналистики» конкурсас, колӧ сентябрь 20 лунӧдз ыстыны p.romanova@mail.ru электроннӧй адрес вылӧ шыӧдчӧм да гижны ас йылысь письмӧ.

* * *

Тайӧ проектсӧ вынсьӧдӧма 2010 воын этноскостса журналистика гильдиялӧн индӧд серти, медым кыпӧдны том журналистъяслысь тӧдӧмлун-сямсӧ.

Ставроссияса тшупӧдын уджтасыс збыльмӧдсьӧ 2015 восянь.

2017 воын проектсӧ вылӧ донъяліс Россияса президент Владимир Путин.

Кольӧм дас воӧн тӧдӧмлун-сям кыпӧдісны-бурмӧдісны куим сюрс сайӧ том журналист.

2025 воын уджтасыс збыльмӧдсьӧ РФ-са федеральнӧй национальносьтъяс агентствокӧд ӧтув, Комиын – республикаса национальнӧй политика министерство, регионса том йӧз политика комитет да Питирим Сорокин нима Сыктывкарса госуниверситет отсӧгӧн.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.