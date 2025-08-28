Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Коми муным мӧдас сӧвмыны

йöзöдöма

Август 19 лунӧ Россияса президент Владимир Путинкӧд ад-дзысьлігӧн Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь Ростислав Гольдштейн кывкутіс регионса правительствоӧн бергӧдӧм уджысь, а сідзжӧ тӧдмӧдіс водзӧ сӧвмӧм кузя тӧжд-мог-нырвизьӧн. Странаса президент ошкис уджтасъяссӧ да кӧсйысис отсавны найӧс збыльмӧдӧмын.

Комиӧн веськӧдлысь висьталіс Владимир Путинлы, мый урчитӧм проектъяс весьтӧ позяс разьны кар-районъясын уна ёсь гӧрӧд, да социально-экономическӧя сӧвмӧм кузя регион лоӧ Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшын медводзын.

Ростислав Гольдштейн висьталіс президентлы Воркутаын газохимическӧй комплекс лӧсьӧдӧм йылысь – тайӧ пӧ ловзьӧдас из шом перъян карын олӧмсӧ. Проектсӧ збыльмӧдӧмӧн лоӧны выль уджалан местаяс. А комплексыс тыр ӧдӧн кутас уджавны да, быдсикас бюджетӧ вотыс воас 100 миллиард гӧгӧр шайт. Тӧдчана, мый проектсӧ ошкисны нин Россияса инвестиция фонд да странаса Ылі Асыввыв да Арктика сӧв-мӧдӧм кузя министерство, и сійӧс пыртӧма нин Воркута сӧвмӧдан планӧ.

А талун Арктикаса овмӧдчӧминъяс 2026-2030 воясӧ сӧвмӧдан уджтас серти карын йӧзлысь олӧмсӧ бурмӧдӧм кузя унатор нин вӧчсьӧ. Шуӧма дзоньтавны кытшола туй, вӧчны культура дворечын капремонт, кыпӧдны Севернӧй посёлокса полигонын лӧп-шыблас торйӧдан ком-плекс да с.в.

Тайӧ водзмӧстчӧмсӧ да республикаса туйяс 2030 воӧдз Рытыв-Войвыв кытшын медбурӧн вӧчӧм кузя вӧзйӧмсӧ Владимир Путин ошкис. Республикаын олысьясӧс талун ёна майшӧдлӧ транспорт ветлӧмын мытшӧд-падмӧгыс. Регионын ӧні сӧмын 42 прӧчент туйыс лӧсялӧ нормативлы. Водзӧ вылӧ шуӧма дзоньтавны-выльмӧдны ставсӧ, а медтӧдчанаыс – лӧсьӧдны Сыктывкар – Нарьян-Мар туй да нюжӧдны Печора ю вомӧн пос.

Государствоӧн веськӧдлысьӧс лои тӧдмӧдӧма нӧшта биаруӧн могмӧдӧм кузя проектӧн. Коми Республикаын уна сюрс мортӧс да тшӧтш и предприятиеяс биаруӧн могмӧдӧмыс – медтӧдчана юалӧмъяс лыдын. 2030 воӧдз урчитӧм проект сертиыс шуӧма вайӧдны кельыдлӧз ломтассӧ Кӧрткерӧс, Кулӧмдін да Изьва районъясысь 26 овмӧдчӧминӧдз, а сідзжӧ Арктика зонаын Чилимдін районса 6 сикт-грездӧдз.

Дерт, республикаса юралысьлысь удж вӧчысь казьтыштіс президентлы и Сыктывкарлы 250 во тыригкежлӧ дасьтысьӧм йылысь. Ростислав Гольдштейн висьталіс, тайӧ уджтас сертиыс пӧ лоӧ збыльмӧдӧма кык ыджыд проект: республикаса опера да балет театр подулын восьтӧма Мариинскӧй театр юкӧн да лӧсьӧдӧма Киров нима паркын набережнӧй.

Россияса президент Владимир Путин ошкис регионса веськӧдлысьӧн вӧзйӧм уджтасъяссӧ тшӧтш и сы понда, мый найӧс дасьтӧма федеральнӧй шӧринкӧд топыд йитӧдын уджалӧмӧн. Быд проектын стӧча урчитӧма сійӧс збыльмӧдан кадколастсӧ да кытысь лоӧ вичмӧдӧма сьӧмсӧ.

* * *

Анастасия Михайлова, «Коми войтыр» ӧтмунӧмса исполкомӧн веськӧдлысьӧс вежысь:

–Коми Республиканым социальнӧя да экономика боксянь сӧвмӧм кузя уна во вӧлі кольччысьяс лыдын. А ӧні, президенткӧд аддзысьлӧм да сылӧн ошкӧм бӧрын, эм лача вужвыйӧныс вежны серпассӧ. Зэв тӧдчана, мый став тайӧ уджтас весьтас позяс разьны ӧтпырйӧ уна гӧрӧд: биару нюжӧдӧмӧн кокньӧдны сиктсалысь олӧм, промышленносьт сӧвмӧдӧмӧн Воркутаын содтыны уджаланін, а культураын выльпыртӧмъясӧн нимӧдны регионнымӧс.

Ростислав Гольдштейн тӧдмӧдіс пре-зидентӧс збыльысь медся колана проектъясӧн, а государствоӧн веськӧдлысь ошкис тайӧ водзмӧстчӧмъяссӧ. Сідзкӧ, Коми муным мӧдас сӧвмыны быдладорсянь.

 <> Гижӧдсӧ дасьтіс Алина Латышева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

Коми муным мӧдас сӧвмыны

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх