Коми муным мӧдас сӧвмыны

Август 19 лунӧ Россияса президент Владимир Путинкӧд ад-дзысьлігӧн Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь Ростислав Гольдштейн кывкутіс регионса правительствоӧн бергӧдӧм уджысь, а сідзжӧ тӧдмӧдіс водзӧ сӧвмӧм кузя тӧжд-мог-нырвизьӧн. Странаса президент ошкис уджтасъяссӧ да кӧсйысис отсавны найӧс збыльмӧдӧмын.

Комиӧн веськӧдлысь висьталіс Владимир Путинлы, мый урчитӧм проектъяс весьтӧ позяс разьны кар-районъясын уна ёсь гӧрӧд, да социально-экономическӧя сӧвмӧм кузя регион лоӧ Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшын медводзын.

Ростислав Гольдштейн висьталіс президентлы Воркутаын газохимическӧй комплекс лӧсьӧдӧм йылысь – тайӧ пӧ ловзьӧдас из шом перъян карын олӧмсӧ. Проектсӧ збыльмӧдӧмӧн лоӧны выль уджалан местаяс. А комплексыс тыр ӧдӧн кутас уджавны да, быдсикас бюджетӧ вотыс воас 100 миллиард гӧгӧр шайт. Тӧдчана, мый проектсӧ ошкисны нин Россияса инвестиция фонд да странаса Ылі Асыввыв да Арктика сӧв-мӧдӧм кузя министерство, и сійӧс пыртӧма нин Воркута сӧвмӧдан планӧ.

А талун Арктикаса овмӧдчӧминъяс 2026-2030 воясӧ сӧвмӧдан уджтас серти карын йӧзлысь олӧмсӧ бурмӧдӧм кузя унатор нин вӧчсьӧ. Шуӧма дзоньтавны кытшола туй, вӧчны культура дворечын капремонт, кыпӧдны Севернӧй посёлокса полигонын лӧп-шыблас торйӧдан ком-плекс да с.в.

Тайӧ водзмӧстчӧмсӧ да республикаса туйяс 2030 воӧдз Рытыв-Войвыв кытшын медбурӧн вӧчӧм кузя вӧзйӧмсӧ Владимир Путин ошкис. Республикаын олысьясӧс талун ёна майшӧдлӧ транспорт ветлӧмын мытшӧд-падмӧгыс. Регионын ӧні сӧмын 42 прӧчент туйыс лӧсялӧ нормативлы. Водзӧ вылӧ шуӧма дзоньтавны-выльмӧдны ставсӧ, а медтӧдчанаыс – лӧсьӧдны Сыктывкар – Нарьян-Мар туй да нюжӧдны Печора ю вомӧн пос.

Государствоӧн веськӧдлысьӧс лои тӧдмӧдӧма нӧшта биаруӧн могмӧдӧм кузя проектӧн. Коми Республикаын уна сюрс мортӧс да тшӧтш и предприятиеяс биаруӧн могмӧдӧмыс – медтӧдчана юалӧмъяс лыдын. 2030 воӧдз урчитӧм проект сертиыс шуӧма вайӧдны кельыдлӧз ломтассӧ Кӧрткерӧс, Кулӧмдін да Изьва районъясысь 26 овмӧдчӧминӧдз, а сідзжӧ Арктика зонаын Чилимдін районса 6 сикт-грездӧдз.

Дерт, республикаса юралысьлысь удж вӧчысь казьтыштіс президентлы и Сыктывкарлы 250 во тыригкежлӧ дасьтысьӧм йылысь. Ростислав Гольдштейн висьталіс, тайӧ уджтас сертиыс пӧ лоӧ збыльмӧдӧма кык ыджыд проект: республикаса опера да балет театр подулын восьтӧма Мариинскӧй театр юкӧн да лӧсьӧдӧма Киров нима паркын набережнӧй.

Россияса президент Владимир Путин ошкис регионса веськӧдлысьӧн вӧзйӧм уджтасъяссӧ тшӧтш и сы понда, мый найӧс дасьтӧма федеральнӧй шӧринкӧд топыд йитӧдын уджалӧмӧн. Быд проектын стӧча урчитӧма сійӧс збыльмӧдан кадколастсӧ да кытысь лоӧ вичмӧдӧма сьӧмсӧ.

Анастасия Михайлова, «Коми войтыр» ӧтмунӧмса исполкомӧн веськӧдлысьӧс вежысь:

–Коми Республиканым социальнӧя да экономика боксянь сӧвмӧм кузя уна во вӧлі кольччысьяс лыдын. А ӧні, президенткӧд аддзысьлӧм да сылӧн ошкӧм бӧрын, эм лача вужвыйӧныс вежны серпассӧ. Зэв тӧдчана, мый став тайӧ уджтас весьтас позяс разьны ӧтпырйӧ уна гӧрӧд: биару нюжӧдӧмӧн кокньӧдны сиктсалысь олӧм, промышленносьт сӧвмӧдӧмӧн Воркутаын содтыны уджаланін, а культураын выльпыртӧмъясӧн нимӧдны регионнымӧс.

Ростислав Гольдштейн тӧдмӧдіс пре-зидентӧс збыльысь медся колана проектъясӧн, а государствоӧн веськӧдлысь ошкис тайӧ водзмӧстчӧмъяссӧ. Сідзкӧ, Коми муным мӧдас сӧвмыны быдладорсянь.

