Том йӧзлы «Кӧйдыс» гаж

Август 15-17 лунъясӧ Визин сиктын витӧдысь мунас том йӧзлы «Кӧйдыс» регионкостса этнофольклор фестиваль. Сійӧс сиӧма Коми Республика чужан лунлы да Герой волы.
Фестивальыс ӧтувтас Архангельск, Киров обласьтъясысь, Коми, Удмурт да Марий Эл Республикаясысь енбиа ӧкмыс котыр.
Гаж дырйи гӧсьтъясӧс виччысьӧны фольклор котыръяслӧн яръюгыд петкӧдчӧмъяс, киподтуй петкӧдлан мастер-классъяс, йӧзкостса коми ворсӧмъяс, рытыв-войвывса войтыр оласногӧн тӧдмасьӧм.
Гажсӧ нуӧдӧны «Народный бюджет» да «Народные инициативы» проектъяс серти.
Визинчи корӧны быдӧнӧс волыны мича гаж вылӧ. Тайӧ бур позянлун аддзывны, кыдзи том йӧз видзӧны да сӧвмӧдӧны вужвойтыр культура.
<> Гижӧдъяссӧ дасьтіс Алёна НЕСТЕРОВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.