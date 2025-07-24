Куканьыд радейтӧ жӧ вильшасьны

Комиын олысь челядь гожӧмнас оз этшаӧн ветлыны шойччыны лунвылӧ, но унджыкыс коллялӧны каникулнысӧ республикаса лагеръясын. Эмӧсь и сэтшӧмъяс, торйӧн нин 14-18 арӧсаяс, кодъяс кӧсйӧны тшӧтш и нажӧвитчыштны.

Комиын быд гожӧм уджавны инасьлӧ 8 сюрс сайӧ ныв-зон. Велӧдчысьясӧс босьтӧны медвойдӧр сэтчӧ, кӧні оз ков торъя тӧдӧмлун да сям. Найӧ пелькӧдӧны уличаяс, школа-детсад да памятникъяс гӧгӧр, отсасьӧны ӧтка олӧма йӧзлы.

Кӧрткерӧс районса Одыб сиктысь Лена Подоровалы 9 арӧс на. Татшӧм арлыдатӧ, гӧгӧрвоана, удж вылӧ оз босьтны. Но сиктса челядьлы гортас кыккирудз оз пукавсьы.

Мӧдӧд класс помалӧм бӧрын Лена быд лун отсасьӧ Татьяна мамыслы, коді дӧзьӧритӧ кукань. Эня-ныла идралӧны куйӧд, мыськӧны джодж, видзӧдӧны, медым пемӧсъяслы йӧрас вӧлі кос вольӧс.

Ковмылӧ пӧ и стрӧжитны, ӧд куканьясыд челядь кодьӧсь жӧ, радейтӧны вильшасьны.

Выль картасӧ Одыбын восьтӧмаӧсь кольӧм воын на. Республика пасьталаын пӧ сійӧ медся бур. Сё ветымын пемӧслы сэні эм весиг профилакторий.

<> Николай РАЗМЫСЛОВ. Снимокыс авторлӧн.