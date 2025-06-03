В Республике Коми началась неделя сохранения здоровья детей

Здоровье ребёнка закладывается с первых дней жизни, и забота о нём — задача не только семьи, но и общества в целом. Каждый родитель мечтает видеть своего малыша активным, счастливым и здоровым, а значит — важно помнить о правильном режиме дня, своевременных прививках, безопасности в быту и на улице.

Эта неделя — напоминание о простых, но важных правилах, которые помогают сохранить здоровье детей и сделать их детство по-настоящему счастливым.

Изучите наши карточки — пусть каждый день вашего ребёнка будет полон радости и здоровья!