Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Йӧктыштім!

йöзöдöма

Кӧрткерӧс районса Висер клубын вӧлі батл-рытпук. Гажсӧ сиисны войтыркостса йӧктан лунлы.

Тайӧ быдвося аддзысьлӧм вылас волывлӧны матігӧгӧр сикт-грездысь йӧктан котыръяс. Тавося гажыс вӧлі кык юкӧна. Медводдза юкӧнас артистъяс петкӧдчисны патриотическӧй, а мӧдас – йӧзкостса йӧктӧмӧн.

Концертсӧ заводитіс Висерысь челядьлӧн «Морошка» йӧктан котыр. Сэсся ӧти бӧрся мӧд сцена вылӧ петалісны Пӧддельнӧйысь «Креатив», Выльыбысь «Каблучок», Зулӧбысь «Зильган шор», Сюзяыбысь «Забава» да Висерысь жӧ «Детки-конфетки», «Зарни ёль», а сідзжӧ «Ягодки» да «Ритмограция».

Видзӧдысьяслы шылада козинӧн лои «Чужан му» сьыланкыв. Сьыліс Пӧддельнӧйысь Яна Королева.

Ставӧн окотапырысь клопайтісны сцена вылӧ петалысьяслы. Концертыс и збыльысь зэв кыпыд вӧлі.

Зэв уна мича снимок артмис, яръюгыд паськӧмаӧсь вӧліны артистъяс да.

Кутам лача, и локтан воӧ бара на воласны сикт-грездысь енбиа йӧктысьяс.

<> Оксана ПИНЯГИНА. Снимокъясыс авторлӧн.

Йӧктыштім!

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