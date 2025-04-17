Меркурий Иванович Каневӧс югыда казьтылӧмӧн

Изьва районса Сизяб сиктысь велӧдчысьяс юксьӧны асланыс геройяс йылысь юӧрӧн.

Челядькӧд гижан уджсӧ нуӧдӧ школаса веськӧдлысьлӧн сӧветник Наталья Филиппова. «Медся ыджыд кӧсйӧмӧй, медым быдмысь войтыр помнитісны ас рӧдвуж да чужанiн история. Унджык гижисны. Татшӧмсяма архив гижӧдъяс отсаласны видзны лӧмын вӧвлӧмторъяс йылысь пасйӧдсӧ», — висьтасьӧ Наталья Геннадиевна.

Тіянлы лыддьӧм вылӧ йӧзӧдам дасӧд классын велӧдчысь Есения Артеевалысь удж.

Менсьым прапрадедӧс шуӧны Меркурий Иванович Канев. Чужлӧма сiйӧ сюрс ӧкмыссё дас кыкӧд вося вӧльгым тӧлысь кызь коймӧд лунӧ Сизяб сиктын. Зонка быдмис гӧль крестьянин семьяын. Сюрс ӧкмыссё кызь нёльӧд воын Меркурий Канев помалӧ нёльӧд класс да заводитӧ уджавны верстьӧ моз. Водз кувсьӧны бать-мамыс. Меркурийлы вичмӧ сувтӧдны кок йылӧ ичӧтджык Анна да Татьяна чойяссӧ. Прапрадед дас кӧкъямыс арӧсӧн гӧтрасьӧ. Ӧд керкаын нывбаба пыр нин кужӧ бурджыка нуӧдны кагаяс гӧгӧр олӧм. Александра Григорьевна гӧтыркӧд чужтӧны сизим челядь да ӧтлаын ставнысӧ и быдтӧны. Канев котыр видзӧмаӧсь скӧт, быдтӧмаӧсь град выв пуктас, уна уджалӧмаӧсь, медым ыджыд семья эз тшыгъяв. Меркурий дед вӧлӧма сюсь вӧралысьӧн. Ме чайта, татшӧм кужанлуныс сылӧн вӧлi нин ыджыдторйӧн. Но, вӧлӧм, Сизябысь повтӧм зонкаӧс водзын виччысьӧма уна сьӧкыдлун да уна мог.

Вит во, сюрс ӧкмыссё комын квайтӧд восянь сюрс ӧкмыссё нелямын ӧтиӧд воӧдз, кызь арӧса том морт уджалiс нин бригадирӧн «Трактор» колхозын. Важӧн колхозъяс вӧлiны ыджыдӧсь, скӧтсӧ видзисны уна юр. Колiс ёна тӧждысьны турун заптӧм вӧсна. Да и тӧдны уна мукӧдтор.

Сюрс ӧкмыссё нелямын ӧтиӧд воӧ моз тӧлысьӧ, кор прапрадедлы вӧлi кызь ӧкмыс ар, сiйӧc босьтiсны война вылӧ. Служитic Меркурий Канев Карельскӧй фронтса дас нёльӧд армияын комын ӧтиӧд оленно-транспортнӧй бригадаын ефрейторӧн. Война дырйи санитар чинын петкӧдiс тышысь нелямын ӧкмыс салдатӧс. Германияын сюрс ӧкмыссё нелямын витӧд воӧ ода-кора тӧлысьӧ, кӧдзыд арся пӧраӧ сувтӧма мог вӧчны кывкутана задание — вуджавлыны ота да джуджыд Одер ю. И сэки Меркурий Канев медводзын вуджавлӧма юсӧ.

Ӧтчыд фашистъяс кытшалӧмаӧсь керка, кӧнi Меркурий дед вӧлӧма ёртыскӧд. Доймӧм ёртсӧ петкӧдiгӧн виӧма кызь кык фашистӧc, а дорйысьӧма автоматӧн да гранатаясӧн. Вермӧма мынтӧдчыны ловйӧн.

Меркурий Иванович Каневӧс наградитӧмаӧсь Отечественнӧй войнаса первой степеня орденӧн, Гӧрд Звезда орденӧн, «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» медальясӧн.

Водзсянь помӧдз войнасӧ прӧйдитiс прапрадедӧ и воис гортӧ cӧмын сюрс ӧкмыссё нелямын витӧд вося вӧльгым тӧлысьын.

Война бӧрын прапрадедӧ бӧр заводитiс уджавны «Трактор» колхозын, ӧні нин председательӧс вежысьӧн.

Сюрс ӧкмыссё нелямын сизимӧд вося ӧшым тӧлысьӧ прапрадедӧс бӧрйисны Сизяб сельсӧветӧ исполкомса председательӧн. А сюрс ӧкмыссё квайтымынӧд воӧ бур уджалӧмысь сылы козьналiсны велосипед. Тайӧ сы пӧраӧ вӧлі ыджыд козин, машинакӧд ӧткодь дона.

Артмис деднымлӧн бура уджалӧмыс, сы вӧсна мый ассьыс уджсӧ сiйӧ ёна радейтіс. Став уджсӧ вӧчӧма йӧзыскӧд тшӧтш. Абу ыкшаалӧма, абу пуктӧма асьсӧ кодыськӧ вылӧджык. Пыр отсалӧма уна кагаа семьяяслы да сьӧкыда олысьяслы. Зэв ёна тӧждысьӧма сиктын олӧм вӧсна: пыр вӧлӧмаӧсь ладнӧ вӧчӧм туйяс, бурняяс, посъяс. Олӧма йӧз ӧнi на казьтывлӧны сiйӧс лов кыпӧдысь мортӧн. Сiдзжӧ висьтасьӧны, мый уналы отсалӧма сьӧкыд тшыг кадӧ, юксьӧма ас кыйӧм чериӧн. Мастер морт вӧчӧма уна пу додь.

Кувсьӧма дедным cюрс ӧкмыссё сизимдас ӧтиӧд вося моз тӧлысь кызьӧд лунӧ, ветымын куим во сайын. Куйлӧ Меркурий Иванович Канев братскӧй мӧгилаын. Братскӧй мӧгилаыс миян сиктаным вӧлӧсьтын, кытчӧ дзебӧмаӧсь война вылын тышкасьӧм йӧзӧс. Ӧнi сы бӧрся видзӧдӧны ветеран сӧветысь войтыр, а ми, школаын велӧдчысьяс, ветлывлам сэтчӧ митингӧн праздник лунӧ, пуктам дзоридзьяс.

Сизябын прапрадед нимӧн шуӧма улича, а сідзсӧ сиктса лавка стенын ӧшалӧ казьтылан пӧв.

Ме кӧсъя помнитны да ас пытшкын нуны деднымлысь вермӧмсӧ. Кӧсъя, мед менам да менам чой-воклӧн челядь тӧдiсны ассьыныс вужнысӧ. Ме зэв рад, мый Меркурий Иванович Канев менам прапрадед, и ме сы олӧм йылысь уна тӧда. Аслас дженьыд нэмнас — сӧмын ветымын ӧкмыс во оліс — прапрадед удитӧма вӧчны уна. Кольӧма ас йывсьыс зарни олан туй.

Гижӧдсӧ дасьтіс Алёна Нестерова.

Снимокъясыс Есения АРТЕЕВАЛӦН гортса архивысь.