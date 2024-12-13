Координационный совет при Главе Коми обсудил работу студенческих отрядов

11 декабря в городе Сыктывкар состоялось заседание координационного совета при Главе Республики Коми по работе студенческих отрядов Коми регионального отделения Российских студенческих отрядов. Руководителей поприветствовал Александр Борисович Пасечник, заместитель председателя Комитета по молодёжной политике, отметив, что сам когда-то принимал участие в движении и выезжал в трудовой сезон.

Руководитель Коми регионального отделения РСО Анна Игоревна Курьянова представила отчёт о деятельности студенческих отрядов за текущий календарный год. Сегодня в республике действуют 33 студенческих отрядов, которые объединяют 803 человека из них 603 отработали трудовой сезон. В этом году отряды Коми получили федеральную субсидию на обучение 600 бойцов. Стоит отметить, что 2024 год – юбилейный для движения, 65 лет с момента зарождения движения и 20 лет создания современной истории студотрядов.

Второй повесткой заседания стал вопрос о перспективах развития студенческих отрядов Республики Коми и утверждение региональной программы «Развитие студенческих отрядов Республики Коми на 2025-2028 годы» с финансовым обеспечением. Отряды Коми ставят перед собой задачу увеличить численность до 1000 людей. Были подняты вопросы к муниципалитетам, которые подключались на собрание о трудоустройстве бойцов на региональные объекты.

«В каждом районе есть профильные классы, можно посотрудничать в организации лагерей для таких ребят. Мы должны идти вместе!» — сказал Максим Алексеевич Ганов, заместитель министра образования и науки Республики Коми.

Развитие молодёжи – это вклад в будущее республики и одно из приоритетных направлений национального проекта «Образование», которое реализуется по поручению Президента России.

Завершением координационного совета стало награждение благодарственными письмами от правительства Республики следующих членов движения: председателя правления Коми РО РСО Анатолия Чемезова, руководителя Коми РО РСО Анну Курьянову, заместителя руководителя Коми РО РСО Анну Махотину, мастера Коми РО РСО Александру Крушельницкую, руководителя аппарата Коми РО РСО Алёну Рочеву, куратора отрядов проводников Коми РО РСО Кирилла Панюкова, куратора педагогического направления Коми РО РСО Анастасию Прошеву, руководителя местного штаба «СыСОла» Марка Санина, руководителя местного штаба «Северянин» Андрея Калишаускаса.