«Вахтанговечьяс» – Сыктывкарын

Ноябрь 7-10 лунъясӧ Виктор Савин нима драмтеатрын ворсісны Евгений Вахтангов нима государственнӧй академическӧй театрысь артистъяс. Петкӧдлісны Антон Чеховлӧн «Дядя Ваня» да Дж. Мареллӧн «Крик лангусты» серти спектакльяс.

–Вахтангов нима театркӧд татчӧ волӧм йылысь сёрниыс муніс пандемия кадсянь нин, сэтчӧс артистъяслысь гастрольяссӧ уна во кежлӧ водзвыв артыштӧма да. Тӧд вылын ковмис кутны и спектакльяс пуктанногсӧ. Ӧд быд постановкалӧн эм сідз шусяна техническӧй аслыспӧлӧслун, и, вермас лоны, оз быдӧнӧс позь петкӧдлыны сійӧ либӧ мӧд сцена вылын. И зэв нимкодь, мый ставыс артмис. Ӧд «вахтанговечьяслӧн» Сыктывкарӧ волӧмыс – миян театралъяслы зэв бур козин, – висьталіс Виктор Савин нима драмтеатрӧн веськӧдлысь Михаил Матвеев.

Дядя Ваня да мукӧд

И сідз, ноябрь 7-8 лунъясӧ искусство радейтысьяс видзӧдісны Антон Чеховлӧн пьеса серти «Дядя Ваня».

Режиссёрыс Римас Туминас. Шӧр рольсӧ ворсіс Сергей Маковецкий. Сыкӧд ворсісны нималана артистъяс Владимир Вдовиченков (Астров), Анна Дубровская (Елена Андреевна), Юрий Шлыков (Серебряков) да мукӧд.

Римас Туминас ас ногыс «лыддьӧма» да дасьтӧма «Дядя Ванясӧ».

Дерт, Чехов кольӧма, но мӧд пӧлӧсджык: геройяслӧн быдлунъя нокыс абу, а режиссёр налысь майшасьӧмсӧ эрдӧдӧ, ловсӧ гугӧдӧ, быттьӧ психолог дорын висьтасьӧны. И быдӧн на пиысь ӧтка, шудтӧм и тешкодь.

«Вахтанговечьяс» тайӧ постановканас кытшовтӧмаӧсь пӧшти став мирсӧ, петкӧдлӧмаӧсь Прагаын, Канадаын, Америкаын, Парижын да мукӧдлаын, и быдлаын, артистъяслӧн висьталӧм серти, найӧс вочаалӧмаӧсь зэв бура.

–Весиг вӧлі серамбанатор, – казьтыліс Владимир Вдовиченков. – Ворсім Израильын. И лои сідз, мый пистолет (кӧть сійӧ и актёрлӧн реквизит) эз лэдзны нуны. И миян дорӧ вайӧдісны военнӧйӧс, коді пукаліс кулиса саяс да урчитӧм кадӧ сетіс ассьыс ӧружиесӧ миянлы. Кӧть и тыртӧм вӧлі патроныс, лыйны вӧлі страшнӧ. Но, кыдз шуласны, мый он вӧч искусство ради.

Сара Бернар да Питу

Ноябрь 9-10 лунъясӧ «вахтанговечьяс» петкӧдлісны Сыктывкарын Дж. Мареллӧн пьеса серти «Крик лангусты» спектакль.

Постановкаыс Францияса артистка Сара Бернар йылысь (ворсӧ Юлия Рутберг).

Сара Бернарӧс шулӧмаӧсь зарни гӧлӧса енбиа артисткаӧн, театрса императрицаӧн.

Мирса «кодзувлы» тунавлӧмаӧсь, мый сійӧ водз кувсяс туберкулёзысь, но сорсьӧмаӧсь. Саралысь вундӧмаӧсь коксӧ, но сійӧ водзӧ ворсӧма.

Театр – тайӧ олӧм, и кытчӧдз артист ворсӧ, сэтчӧдз сійӧ и олӧ.

Спектакльын сӧмын кык ворсысь – Юлия Рутберг да Андрей Ильин (Жорж Питу отсалӧ гижны Саралы мемуар).

Пукалӧны найӧ океан дорын, и Сара быттьӧ бара сцена вылын. То сійӧ Федра, Дама с камелиями, Клеопатра, Саломея, Гамлет…

Сійӧ висьталӧ аслас олӧм йылысь Жоржлы олӧмсьыс вӧвлӧмторъяссӧ ворсігмоз.

И кыдзи ворсӧны! Коді видзӧдіс Юлия Рутберглысь Андрей Ильинкӧд сцена вылын ворсӧмсӧ, оз сет пӧръявны, тайӧ вӧлі эз ворсӧм, а збыль олӧм!

Юлия Рутберг пыр пукаліс креслӧын, но сылӧн артмис пыравны разнӧй персонаж куӧ. Сідз жӧ и Андрей Ильинлӧн. То сійӧ вӧлі Саралӧн мамӧн, то манастырса настоятельӧн, то Оскар Уайльдӧн…

Фил, вай дугды!

Спектакльяс костын мойвиис недыр сёрнитыштны Россия Федерацияса заслуженнӧй артистъяс Анна Дубровскаякӧд да Владимир Вдовиченковкӧд.

Налӧн висьталӧм серти, медводдзаысь на Сыктывкарынӧсь.

Сьӧлӧм вылас воӧма и карыс, и Виктор Савин нима драмтеатр. Ветлӧмаӧсь экскурсияӧн этнография музейӧ, чӧсмасьӧмаӧсь кӧр яйӧн да мырпомӧн.

И Анна, и Владимир снимайтчӧны киноын да ворсӧны театрын.

И кор сыктывкарсаяс аддзисны Вдовиченковӧс сцена вылысь «Дядя Ваняын», нимкодьпырысь шуалісны: «Кутшӧм сійӧ крутӧй! Кутшӧм бура ворсӧ!».

–Дерт, кино да театр торъялӧны. Эмӧсь артистъяс, кодъяс киноын бура ворсӧны, а сцена вылӧ петасны да оз вермыны. Овлӧ, и театрын кодлӧнкӧ бура артмӧ, а киноын оз. А Володялӧн артмӧ сэні и сэні, – висьталіс Анна Дубровская.

–Театрын медводдза ыджыд роль «Царская охотаын» ворсім Аннакӧд. Тайӧ радейтчӧм йылысь постановка, – пырӧдчис сёрниӧ Владимир Вдовиченков. – Киноын кӧ вашкӧдан радейтаналы пеляс мелі кывъяс, тэ вашкӧдчан. А театрын мӧд ног нин колӧ, вашкӧдан сідз, мед весиг балкон вылын видзӧдысь кылас. Шулывлісны унаӧн, кодъяс менӧ кино серти тӧдӧны: «Ме эг думайт, мый тэ татшӧм, мый тадзи верман». И таысь, дерт, нимкодь.

Дерт, абу быд спектакль ӧткодь энергия боксяньыс. Мукӧдыс – кык час янӧдчин, да и тырмас. А миян «Дядя Ваня» – тайӧ зэв аслыспӧлӧс постановка. Римас Туминаскӧд ме бурджыка ачым куті гӧгӧрвоны театрын ворсанногсӧ.

–Уна артист суевернӧй. А ті? – юалі ме.

–Ме абу. Но усяс кӧ киысь роль, дерт, пуксьыла сы вылӧ, – вочавидзис Анна.

–А ме суевернӧй, – содтіс Владимир. – Вот ӧні пета сцена вылӧ, и кыла: «Тшок-тшолк, тик-тик-тик», – часі тічкӧ. Думайта, да-а, мися, нэм помӧй матын али мый? Тайӧ пас. Сцена сайын юалі, мый, мися, сэні тічкӧ. Нинӧм пӧ. Ме нӧшта на ёнджыка повзи. Мися, некод оз кыв, а сӧмын ме. Сідзкӧ, збыль меным тічкӧ. Сэсся монтировщикъяс висьталісны, сэні пӧ ӧти пӧнар трачкӧдчӧ.

Рольыд кӧ усьӧ, пуксьыла жӧ, кӧть кытчӧ. Коркӧ висьтавлісны, Фаина Раневская уськӧдӧма рольсӧ, но пуксьыны сы вылӧ абу вермӧма, кринолиннас абу тӧрӧма, да корӧма разьлыны пуклӧс радсӧ. Быть вӧч!

–Владимир Владимирович, эмӧсь сэтшӧм артистъяс, кодъяс сибдӧны ӧти образӧ. Шуам, ворсасны мыйкӧ, и йиджас йӧзыслы вежӧрас нэм кежлас сэтшӧмӧн. Бур али абу тайӧ, и кыдзи сэтысь петны? Тіянӧс ӧд, чайта, кызвыныс жӧ тӧдӧны «Бригадаысь» Филӧн, – водзӧ юалі сылысь.

–Но, колӧ, шуам, снимайтчыны «Батяын», «Тарас Бульбаын», а сэсся и ворсны сцена вылын. И став критиксӧ корлыны, мед видзӧдасны Астровӧс. Дерт, шмонита, абу сэтшӧм рецептыс. Ме ог шу, мый тайӧ кутшӧмкӧ гӧрӧд. Эз кӧ вӧв «Бригада», гашкӧ, и мукӧдыс нинӧм эз вӧв. Но та вӧсна и нимкодьджык, кор спектакль бӧрын шуасны, ми пӧ весиг эг чайтӧй, мый тэ тадзи ворсан. И таысь нимкодь.

Коркӧ ворсі Шекспир кадся спектакльын, кӧні став ворсысьыс – мужичӧй. Сэки весиг Илья Ильин босьтіс премия кыдз медбур ань роль ворсысь.

И сідз, Андрей Кузичевкӧд, коді ворсӧ Виолаӧс, ми сюрӧс сертиыс окыштчам. Ме сы дорӧ нин матыстча, вот-вот окыштчам, и кыла залсянь: «Фил, ноко, вай ӧвсьы!».

Миянлы лои сэтшӧм тешкодь…

–Миян театрын эм «Феллини. 8 1Ӧ2». Володя сэні ворсӧ сэтшӧм интеллигентӧс, коді майшасьӧ: кыдзи снимайтны кино. Сылӧн шӧр арлыда кризис… И спектакль вылӧ воисны найӧ, кодъяс видзӧдӧмаӧсь «Бригада». Пукалӧны да нинӧм оз гӧгӧрвоны, мый пӧ тайӧ Володяыс нинӧм абунас майшасьӧ… А ӧні, дерт, волывлӧны оз Филӧс, а Владимир Вдовиченковӧс видзӧдны, – содтіс Анна Дубровская.

<> Екатерина МАКАРОВА.Снимокъясыс Юлия ЛЕГОТИНАЛӦН.