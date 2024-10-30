В Коми растёт доля обращений через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»

С января по октябрь 2024 года жители Коми направили через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» почти 26 тысяч обращений. Это на 9,5 тысяч обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ЦУР Коми. Большинство описанных ситуаций (около 60%) требовали просто информационного разъяснения со стороны органов власти, но примерно 500 из них были отнесены специалистами по работе с обратной связью к проблемным ситуациям, где требовалось конкретное управленческое решение.

Самые популярные сигналы касались медицинской помощи (например, получения медицинских документов, проблем с выбором нужного специалиста), сферы образования (вопросы доступа и функционирования электронного дневника школьника), а также мер поддержки военнослужащих и их семей. Из традиционных тем – внутридворовые дороги и уличное освещение.

Так, благодаря активности граждан решена проблема с системным нарушением правил парковки на тротуарах в районе гостиницы «Сыктывкар», в Ношуле была организована помощь местной жительнице с устранением последствий шторма на своём участке, а в Аджероме удалось сделать стационарное освещение на въезде в населённый пункт. В целом, самыми неравнодушными к решению проблем, по данным ЦУР, остаются сыктывкарцы, ухтинцы и воркутинцы.

«Платформа стала доступным способом для обращения в органы власти, пользуется популярностью и помогает в решении самых разных проблем. На своих рабочих совещаниях я и мои коллеги руководствуемся сигналами жителей. На их основе принимаются и наши управленческие решения», — дал оценку Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Чтобы оставить своё обращение, надо воспользоваться специальной формой на портале «Госуслуги» (https://pos.gosuslugi.ru/landing/), виджетами на официальных сайтах государственных ведомств или их страницах в соцсетях, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Каждое сообщение автоматически перенаправляется соответствующим органам власти или организациям для подготовки ответа. Время ожидания ответа — от 3 до 30 календарных дней.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» создана в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика»