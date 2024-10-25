Владимир Уйба принял участие в стратегической сессии по развитию российской Арктики

Совещание с федеральными министрами и главами регионов состоялось сегодня, 22 октября, в Москве, под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

На совещании поднимались вопросы развития арктических регионов, реализации мастер-планов арктических городов, строительства Северного широтного хода и производственных объектов в Российской Арктике.

«Благодаря стратегическим документам, утверждённым Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Правительством России, сегодня определён чёткий вектор дальнейшего развития Арктической зоны. По поручению нашего Президента при поддержке Минвостокразвития России разработан мастер-план опорного населённого пункта – города Воркуты, в рамках которого запланированы стратегические мероприятия по созданию инфраструктуры, в числе которых реконструкция аэропорта «Воркута» и усинский водовод. Ключевыми инвестиционными проектами станут расширение добычи угля компанией «Воркутауголь», создание транспортного узла с выходом к Северному морскому пути и Воркутинского газохимического комплекса», — прокомментировал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Правительство Республики Коми также поддерживает строительство Северного широтного хода, которое позволит создать новые производства и рабочие места в арктических моногородах Воркуте и Инте.

В Республике Коми активно применяются все действующие программы развития Арктической зоны России.

На сегодня заключены соглашения с 34 резидентами об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны России в таких отраслях, как переработка, транспорт, строительство, туризм, медицина и социальная сфера, сельское хозяйство и пищевая промышленность с общим объёмом заявленных инвестиций по проектам почти 1,8 млрд рублей.

По программе «Гектар в Арктике» от 127 заявителей поступило 103 заявления (в том числе 11 коллективных). Заключено 43 договора безвозмездного пользования земельными участками площадью 51,3 га (Воркута – 5, Усть-Цильма – 7, Усинск – 20, Инта – 11).

В рамках Северного завоза в труднодоступные населённые пункты республики завозятся жизненно важные продовольственные и непродовольственные товары, лекарства, медицинские изделия и топливо.

Самым востребованным механизмом является Президентская арктическая субсидия. Благодаря ей приобретается коммунальная, снегоочистительная, пожарная техника, автотранспорт, медицинское оборудование, возводятся врачебные амбулатории, ФАПы.

На стратегической сессии регионы внесли ряд предложений по совершенствованию законодательства. Инициатива Республики Коми направлена на сокращение пустующего муниципального фонда, образовавшегося в связи с естественной и миграционной убылью населения арктических моногородов городов Воркута и Инта.