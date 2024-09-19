Вӧсни ӧгырӧ уськӧда да сё печенча пӧжала!..

Бӧръя воясас миян регионын чӧсмасянторлы сиӧм кутшӧм сӧмын гаж оз котыртлыны-нуӧдны. Ыдждӧдлӧны шаньга и черинянь, капуста и рок. А со кольӧм субӧтаӧ Кӧрткерӧс районса Пезмӧгын медводдзаысь на нимӧдісны … печенча.
Картупеля вӧлӧга дасьтӧмын кужанлун-сямсӧ петкӧдлісны районсьыс да Сыктывкарысь сизим команда. Ломзьӧдлісны и ӧтувъя бипур, кӧні пӧжалісны вит ведра картупель, а сэсся ваймӧм шом-ӧгырысь зырйӧн гурйисны-перъялісны да солӧн няръялісны-сёйисны вомтӧ сотана, веж петкӧдлана, юртӧ кольмӧдана чӧскыд пӧсь печенча.
Мӧд няньлы сиӧм гажсӧ эз весьшӧрӧ нуӧдны Пезмӧгын – буретш тані уна во нин картупельсӧ быдтӧны-рӧдмӧдӧны ас вылӧ уджалысьяс Пётр Аверкович Сварицевич, Александр Васильевич Турьев да Илья Васильевич Изъюров. Тадзи найӧ пуктӧны ассьыныс пай районын видз-му овмӧс сӧвмӧдӧмӧ.
Чӧсмасяна татшӧм ичӧтик фестивальяссӧ Кӧрт Айка муын котыртлӧны некымын овмӧдчӧминын. Татшӧм ногӧн нимӧдӧны тшӧтш нэмӧвӧйся традиция-обычай, история да прӧмысел.
Пезмӧгса культура керка дорын та пӧрйӧ тшӧтш вӧлі уна йӧза. Районса овмӧдчӧминъяс дасьтісны мича-озыр пызанъяс, тӧдмӧдісны асланыс пусян-пӧжасян кужанлун-сямӧн.
Сиктса олысьяс да гӧсьтъяс окотапырысь гажӧдчисны, сьылісны-йӧктісны, пырӧдчисны быдсикас мастер-классӧ да, дерт, и сёйисны-юисны. Гӧснечсӧ тшӧтш ньӧбисны гортаныс чӧсмасьны.
Сикт кузя «Шагами через прошлое в настоящее» экскурсия дырйи волісны Устюгса Прокопий нима вичкоӧ, библиотекаӧ да Турьев керкаӧ.
Чукӧртчӧмаясӧс нёль часа концертӧн нимкодьӧдісны Кӧрткерӧс районса сьылан-йӧктан котыръяс. А сійӧс нуӧдысьяс Людмила Казакова да Наталья Иванова кужӧмӧн ыззьӧдісны ставнысӧ.
Медбӧрын юӧртісны «Печенча» фестивальын вермысьясӧс. Сідз, «Коми нога картупель» нимпасын медводзӧ петісны «Важкуаса зонъяс», «Местная картошечкаын» медбуръясӧн лоины «Выльыбса аньяс». Печенчасӧ медся чӧскыдӧн шуисны Кӧрткерӧсысь «Крепыш» командалысь. Торъя козин – «Шуда печенча» – вичмис Доддзысь «Картупель радейтысьяслы».
Гӧсьтъяс разӧдчисны гортаныс пӧтӧсь да кыпыд ловруаӧсь.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Елена Плетцер. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.