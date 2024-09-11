Быттьӧ мойдӧ веськавлан…

Изьва районса Константин грездын уджалӧ «Константиновская» шойччан база.
Людмила да Константин Чупровъяс дас кык во нин ньӧжйӧник лӧсьӧдӧны
ас му радейтысьяслы шойччан места. Ыджыд вын колӧ пуктыны том гозъялы,
медым гӧсьтъяслы и водзӧ окота вӧлі татчӧ волывлыны.
Базаын во гӧгӧр чӧж эм мыйӧн нимкодясьны. Шоныд пӧраӧ ю вылӧ позьӧ сувтсӧн да пелысӧн тойласьӧмӧн петавны ыджыд пӧвйӧн. Эмӧсь ягын журъявны кыз кӧлесаа велосипедъяс.
Тӧвнас Константин Яковлевич ислӧдлӧ ассьыныс гӧсьтъясӧс «Буранӧн», а сідзжӧ сэтчӧ домалӧм «Конёк-горбунок» резина даддьӧн. Сувтӧдас техникасӧ йи вылӧ да петкӧдлӧ челядьлы ручлысь, кӧчлысь, сьӧдбӧжлысь, байдӧглысь да мукӧд вӧрса звер-пӧткалысь кок туйяссӧ. Пӧттӧдз позьӧ иславны и джуджыд крежсянь «ватрушкаӧн» да сноубордӧн.
Оз сӧмын Изьва районын олысьяс волывлыны берегдорса тайӧ шойччанiнас. Абу этша и Россияса гырысь каръясысь да мукӧд республикаысь гӧсьтыс. Людмила Николаевна шуӧ, первой пӧ шензим, мый сы ылнаысь волӧны. А сэсся велалӧмаӧсь. Асьныс тшӧтш уна выльтор насянь тӧдмалӧны да.
Кольӧм во Чупровъяс дасьтӧмаӧсь «Кӧр туй» («Оленья тропа») проект. Январын тундраысь вайӧдӧмаӧсь Бронислав нима кӧр. Кык тӧлысь мысти сылы ёрт пыдди – Стефания авкоӧс. Бронялӧн весиг вежсьӧма-кыпалӧма руыс. И кутӧма азымджыка сёйны.
–Эг чайтлӧй, мый кӧръяс вермасны лоны сэтшӧм матыссаӧн мортыдлы. И кыдз нӧ найӧс он радейт! Кӧть и асьным Изьва районын чужлiм да кӧр видзысьяслӧн олӧм да удж йылысь уна тӧдам, тайӧ войвыв пемӧссӧ видзӧмыс быттьӧ экзотикаӧн на вӧлі. База восьтігӧн сувтӧдім чум да сыкӧд орччӧн – пуысь вӧчӧм кӧр. Таысь любӧ вӧлі йӧзыслы, но тундраӧ ветлысьяс кутiсны шуны, оз пӧ тырмы ловъя кӧрыс. Менӧ майшӧдліс та йылысь дум-кӧсйӧмыс. Гашкӧ, мися, ог путьмӧй видзны-вӧдитнысӧ. Но ӧтчыд видзӧдласнымӧс вежисны ичӧтик зонкалӧн кывъясыс: «Сэнi нинӧм сьӧкыдыс абу, и ная сап абу тешкаӧсь, ставсӧ сёйӧны». И талун верма стӧча шуны, мый бур кывйыд унатор вермӧ вежны-бергӧдны.
Кӧрыдлы колӧ уна котравны. Кипиево сиктысь вайим кӧр дадь, и Бронислав радпырысь домасьлӧ, мед гӧсьтъяскӧд войлыштны. Сылы ёна кажитчӧ танi, уна вичмӧ тӧжд-дӧзьӧрыс да. Олӧ король моз. А кор сыкӧд орччӧн гӧсьтъяс снимокъяс вӧчӧны, весиг быттьӧ позируйтӧ. Воддза кӧзяиныс сералӧ-шуӧ: «Дышъяс шудаӧсь. Броне аддзис ассьыс туйсӧ».
Миян думысь, уджным йӧзлы зэв колана. Медыджыд шудыс – йӧзлы радлун вайны. Нимкодь лои лов вылын, кор республикаса вӧр-ва видзан министерствосянь миянлы вичмис «Турунвиж мой» награда, статуэтка да грамота. Сiдзкӧ, зільӧмным абу весьшӧрӧ, – окотапырысь висьтасьӧ Людмила Чупрова.
А шойччан базаас пыр гажа, тӧв кӧть гожӧм уна волысьыс да. Сынӧдыс сӧстӧмсьыс-сӧстӧм. Керкаас гӧсьтъяслы став коланаыс эм. Быттьӧ карса патераын. И пывсян трубаясысь пуркйӧ-петӧ тшын. Волывлӧны «Константиновскаяӧ» и кӧлысь ворсны, чужан лун пасйыны, кыпыд гаж дырйи аддзысьлыны. Танi быттьӧ збыльысь коми мойдӧ веськавлан…
Людмила ФИЛИППОВА. Изьва р.
<> Снимокъясыс Людмила да Константин ЧУПРОВЪЯСЛӦН.