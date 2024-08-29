О действиях при обнаружении беспилотника

О факте обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе или на земле следует сообщить по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ» с указанием времени, места и направления полета. Также информацию можно передать по номеру 102 или по телефону ближайшего отделения полиции.

Нельзя находиться в прямой видимости летательного аппарата. Необходимо немедленно покинуть зону обнаружения БПЛА – отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья. Важно предупредить других граждан об обнаружении беспилотника и возможной опасности.

Не надо пытаться сбить БПЛА подручными средствами. Не стоит пользоваться вблизи беспилотника радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS.

Ни в коем случае нельзя подходить к БПЛА при его падении.