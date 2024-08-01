В Республике Коми стартовала неделя профилактики сердечно — сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина заболеваемости и смертности населения

В карточках рассказываем о факторах риска, самих заболеваниях и их профилактике. Помните, чтобы выявить заболевания сердца и факторы риска, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Демография»