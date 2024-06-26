В Коми более 160 работодателей региона представят вакансии на площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Федеральный этап главного кадрового события года пройдет во всей стране 28 июня.

В этот день будут работать множество мастер-классов, интерактивных тренингов по профессиональной ориентации и расширению профессиональных компетенций, которые позволят каждому индивидуально спланировать карьерную траекторию и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом конкретной жизненной ситуации.

Мероприятия Ярмарки состоятся во всех городах и районах Республики Коми на базе центров занятости населения. Основные события федерального этапа Ярмарки пройдут на площадках Сыктывкара и Ухты.

Так, в Сыктывкаре в Торгово-промышленной палате Республики Коми кроме возможности лично пообщаться с работодателями региона запланирована обширная программа.

— Например, на площадке «Твои возможности: про обучение» представители кадрового центра «Работа России» в Сыктывкаре проинформируют граждан о возможности пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Получить развернутые консультации специалистов Центра социальной защиты населения Сыктывкара по вопросам заключения социального контракта можно будет на площадке «Твои возможности: про соцконтракт». На вопросы по открытию собственного дела всем желающим ответят на площадке «Твои возможности: про бизнес», — рассказал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Валерий Коротин.

Он отметил, что для граждан-участников и ветеранов СВО, в том числе получивших инвалидность, а также членов их семей будут работать площадки, направленные на повышение их конкурентоспособности на рынке труда. В них примут участие представители общественных организаций инвалидов, а также республиканского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

— В этом году, который объявлен в стране Годом семьи, на федеральном этапе Ярмарки трудоустройства предусмотрены игровые зоны и арт-зоны на тот случай, если соискатели придут на Ярмарку с детьми. Помимо этого, для детей будет работать профориентационная площадка «Твое будущее – в твоих руках!» — добавил Валерий Коротин.

В рамках Ярмарки трудоустройства Кадровый центр «Работа России» в Сыктывкаре проведет заседание Молодежного клуба «Молодежный микс» на базе филиала ПАО «РОССЕТИ Северо-Запад» в Республике Коми. Участники познакомятся с деятельностью одного из крупнейших предприятий региона.

В Ухте на площадке Ярмарки, которая развернется в учебно-спортивном комплексе «Буревестник» Ухтинского государственного технический университета, также будут организованы различные активности с работодателями региона.

Минтрудсоц РК приглашает всех, кто ищет работу, хочет изменить свою карьерную траекторию или сменить сферу деятельности, 28 июня с 10:00 посетить Ярмарку и воспользоваться ее возможностями и предложениями.

Партнерами Минтрудсоц РК в проведении в Республике Коми федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» являются Администрация Главы Республики Коми, органы исполнительной власти региона, Региональное объединение работодателей «Коми союз промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленная палата Республики Коми и Центр управления регионом.