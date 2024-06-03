Минцифры РК напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при выборе места отдыха.
Начинается летний период отпусков и граждане через сеть интернет бронируют номера в гостиницах, частных домовладениях, приобретают путевки, и нередко попадаются на уловки злоумышленников.
Мошенники создают поддельные (фейковые) сайты, где размещаются адреса гостиниц и других мест отдыха с красивыми фотографиями, не соответствующие действительности. При этом указываются заниженные цены.
Желающие отдохнуть бронируют номера или приобретают путевку, внося предоплату, после чего теряют свои денежные средства.
Будьте бдительны!
Мошенники активизировали очередную схему мошенничества!