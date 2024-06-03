Мошенники активизировали очередную схему мошенничества!

Минцифры РК напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при выборе места отдыха.

Начинается летний период отпусков и граждане через сеть интернет бронируют номера в гостиницах, частных домовладениях, приобретают путевки, и нередко попадаются на уловки злоумышленников.

Мошенники создают поддельные (фейковые) сайты, где размещаются адреса гостиниц и других мест отдыха с красивыми фотографиями, не соответствующие действительности. При этом указываются заниженные цены.

Желающие отдохнуть бронируют номера или приобретают путевку, внося предоплату, после чего теряют свои денежные средства.

Будьте бдительны!