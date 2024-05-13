На киноэкраны России выйдет сказка про великого русского поэта

К 225-летию А.С. Пушкина на экраны страны выйдет мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало».

Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами. Для воплощения замыслов был выбран один из самых сложных, но и один самых свободных видов киноискусства – анимация. Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова.

По словам создателей, этот мультфильм – волшебная сказка, которую так любят дети. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Поэт преодолевает преграды вместе с настоящими друзьями, а в нём самом есть доброе верное сердце и любовь к жизни, поэтому у этой сказки будет счастливый конец.

Сюжетные линии фильма наполнены тонким юмором, разнообразными биографическими отсылками, мягкой изысканной цветовой палитрой. События мультфильма идут в сопровождении стихотворений поэта, подчеркивая смысловую нагрузку.

Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма. В них причудливо соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. А среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, её падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.

Кроме поэзии в фильме есть чудесная музыка, которую написал композитор Вячеслав Круглик. Музыка в этом мультфильме играет особую смысловую роль – композитор задал особый ритм происходящему на экране и привел в движение образы героев, созданных режиссером и художником.

Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нём найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые. Дело в том, что основную цель мультфильма его создатели определили как «необходимость заново влюбить» зрителя в творчество и личность Александра Сергеевича Пушкина.

Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 6 июня, в том числе по Пушкинской карте.