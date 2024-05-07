Владимир Уйба рассказал о праздновании Дня Победы в Республике Коми.

9 мая праздничные площадки будут организованы во всех городах и районах республики. В Сыктывкаре на Стефановской площади состоится парад Победы и митинг.

В связи с существующими угрозами общественной безопасности в этом году акция «Бессмертный полк» состоится в альтернативных форматах. Как и в прошлом году, почтить память героев своей семьи каждый из нас может, разместив памятные посты в социальных сетях, наклеив фото своего героя на стекло личного автомобиля, напечатав портрет героя на одежде.

Подробнее – в видеообращении Главы Республики Коми.