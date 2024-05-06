Сыктывкарцев приглашают принять участие в онлайн-игре «Наша Победа»

Игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны, а также подвигу семей, которые приближали Победу в тылу и на фронте, состоится 8 мая.

Целью онлайн-игры является историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств (в том числе российских соотечественников, проживающих за рубежом). Формат участия – индивидуальный (от 14 лет).

Для удобства участников с точки зрения часовых поясов для Северо-Западного федерального округа игра пройдет в 15:00 по московскому времени.

Для участия в Онлайн-игре необходимо:

— зарегистрироваться на мероприятие на сайте игра-нашапобеда.рф;

— запомнить/записать свой ID с сайта волонтёрыпобеды.рф (он понадобится в день игры);

— найти устройство для прохождения Онлайн-игры (стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

С положением о конкурсе можно ознакомиться в прикрепленном файле.