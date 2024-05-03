Буржуй, Васька да Работница… Кодъяс нӧ найӧ?

Россияса биысь видзчысян службалы 375 во тырӧмкӧд йитӧдын Коми Республикаса Национальнӧй библиотекаын кыпыда муніс «Принимаем огонь на себя» интеллектуальнӧй ворсӧм.

1649 вося апрель 30 лунӧ Алексей Михайлович сар кырымалӧма «Наказ о градском благочинии», кӧні вӧлі индӧма Москва карын биысь видзчысян правилӧяс. Буретш тайӧ лунсяньыс и пасйӧны служба котыртӧмсӧ.

Ставыс чукӧрмыліс дас куим котыр: Коми Республикаса МЧС-лӧн медшӧр управлениеын, пӧжарно-спасательнӧй отрядъясын, надзор да профилактика удж нуӧдан управлениеын зільысьяс, биысь видзчысян службаса ветеранъяс да журналистъяс. Абъячойысь, Ухтаысь да Интаысь куим котыр ворсісны онлайн.

Коми йӧзӧдчан керка тшӧтш пырӧдчыліс ворсӧмас. Сэтшӧм интереснӧй юалӧмъяс вӧліны! Мед кӧть и мукӧдыс вель сьӧкыд, но сы мында выльсӧ аслыным босьтім да тӧдмалім.

Квайт раундын вӧлі 6-7 юалӧмӧн. Ставыс йитчӧма Россияса биысь видзчысян служба историякӧд, да тшӧтш ставмирсакӧд. Юалӧмъяссӧ дасьтӧмаӧсь Коми Республикаса МЧС-лӧн медшӧр управлениеысь пропаганда да общественнӧй йитӧд шӧринӧн веськӧдлысь Пётр Лобанов да Национальнӧй библиотекаын зільысьяс Галина Поташева да Ирина Шубницына.

–42 юалӧмӧн та ыджда службалысь историясӧ ставнас ми, дерт, эг вермӧй шымыртны, но ёна зілим тӧд вылӧ уськӧдны медся интереснӧй лыдпас-юӧрсӧ, – пасйисны библиотекаын уджалысьяс. – Но ворсысьяс бура петкӧдлісны ассьыныс тӧдӧмлуннысӧ. Пӧшти став командаыс тӧдмалісны «Сигнал» нима пӧжарнӧй катер да би кусӧдан поездъяс кузя вочакывсӧ, а сідзжӧ мый 1943 воын Сыктывкарысь кусӧдчан командалӧн личнӧй составын 57 прӧчентыс вӧлӧмаӧсь нывбабаяс. А со юркар шӧрын кутшӧм медся взрывоопаснӧй организация меститчылӧма – тӧдмаліс сӧмын ӧти команда. Вӧлӧмкӧ, тайӧ фильмохранилище (Коми кинопрокат).

Баллъяс арталӧм бӧрын медводдза места шедӧдіс «Порох» команда (мӧдӧд номера пӧжарно-спасательнӧй отряд). Мӧдӧн лои «33 ПСЧ» котыр (33-ӧд номера пӧжарно-спасательнӧй отряд). Коймӧд места босьтіс «Филиал» команда (ВГТРК «Коми гор»).

Ыджыд аттьӧ ворсӧмсӧ котыртысьяслы кыпыд руысь да зэв интереснӧй юалӧмъяс дасьтӧмысь! Мӧдысь быть на волам!

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А ті, пыдди пуктана лыддьысьысьяс, тӧдмаланныд-ӧ ворсӧмысь некымын юалӧм?

Шӧр нэмын ТАЫСЬ медся ёна заводитчыліс пӧжар (да и ӧнӧдз на). Та вӧсна Венгрияса Шопрон карӧн веськӧдлысь 1669 воын лэдзис СIЙӦС вузавны дугӧдӧм йылысь указ. А индӧдсӧ торкалысьяслы шуӧма вӧлі беддьӧн 100-ысь кучкыны. Мый йылысь мунӧ сёрниыс? 1930 воын Усть-Сысольскса пӧжарнӧй командаын вӧлӧма 43 морт, кытчӧ пырӧмаӧсь брандмейстер, трубникъяс, топорникъяс, кучеръяс да… А кутшӧм специалистъясӧс эз вӧв индӧма? Буржуй, Васька, Коммунист, Пролетарка, Работница уджалісны Усть-Сысольскса пӧжарнӧй отрядын 1923 воын. Кодъяс найӧ?

Вочакывъяс: 1. Куритчӧм. 2. Телефонистъяс. 3. Вӧвъяс.

<> Галина МАКАРОВА. Снимокъясыс Коми Республикаса МЧС-лӧн медшӧр управлениелӧн.