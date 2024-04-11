Издательский дом Коми

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Волонтёрские объединения могут реализовать свой проект благодаря конкурсу «Регион добрых дел»

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Объявлен старт заявочной кампании Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», который проводит Росмолодёжь.

Главная задача конкурса – создание условий для развития волонтерских инициатив в российских регионах.

Проекты могут быть представлены в рамках следующих направлений поддержки:

— школьное добровольчество,

— студенческое добровольчество,

— добровольчество трудоспособного населения,

— «серебряное» добровольчество.

Проекты победителей регионального отбора будут включены в заявку высшего исполнительного органа государственной власти Республики Коми для дальнейшего участия. В случае победы проекты победителей конкурса получат региональную субсидию на реализацию проекта в 2025 году! Здорово, правда?

Заявки принимаются до 17 апреля 2024 года включительно на электронную почту: volunteer-r.komi@mail.ru. Форма заявки и Положение по ссылке.

Общая сумма субсидии, предоставляемая бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета в 2025 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по итогам проведения Конкурса, составляет 202 500 000 рублей. По итогам проведения конкурса субъекты-победители претендуют на предоставление в 2025 году субсидии в размере до 11 000 000 рублей.

Волонтёрские объединения могут реализовать свой проект благодаря конкурсу «Регион добрых дел»

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