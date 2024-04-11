Волонтёрские объединения могут реализовать свой проект благодаря конкурсу «Регион добрых дел»

Объявлен старт заявочной кампании Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», который проводит Росмолодёжь.

Главная задача конкурса – создание условий для развития волонтерских инициатив в российских регионах.

Проекты могут быть представлены в рамках следующих направлений поддержки:

— школьное добровольчество,

— студенческое добровольчество,

— добровольчество трудоспособного населения,

— «серебряное» добровольчество.

Проекты победителей регионального отбора будут включены в заявку высшего исполнительного органа государственной власти Республики Коми для дальнейшего участия. В случае победы проекты победителей конкурса получат региональную субсидию на реализацию проекта в 2025 году! Здорово, правда?

Заявки принимаются до 17 апреля 2024 года включительно на электронную почту: volunteer-r.komi@mail.ru. Форма заявки и Положение по ссылке.

Общая сумма субсидии, предоставляемая бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета в 2025 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по итогам проведения Конкурса, составляет 202 500 000 рублей. По итогам проведения конкурса субъекты-победители претендуют на предоставление в 2025 году субсидии в размере до 11 000 000 рублей.