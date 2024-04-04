Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года

В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.

В Республике Коми для привлечения и закрепления медицинских специалистов действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Так, денежные выплаты врачам, трудоустроившимся в медорганизации г. Воркуты, составляют 1 млн рублей, выплаты врачам, трудоустроенным по наиболее востребованным специальностям – 500 тыс. рублей. 2 млн рублей получают сельские врачи по программе «Земский доктор» и 1 млн рублей – медицинские специалисты по программе «Земский фельдшер», также для медработников ФАПов при трудоустройстве предусмотрена выплата 350 тыс. рублей.

С 2022 года на базе Медицинского института Сыктывкарского государственного университета идет подготовка по программам ординатуры за счёт бюджета республики. Если ранее обучиться в ординатуре можно было только за пределами Коми, то теперь такая возможность доступна в самой республике.

В 2023 году в государственную систему здравоохранения республики был трудоустроен 351 врач и 839 средних медицинских специалистов. Из них 113 специалистов прибыли из других регионов России, 278 выпускников были трудоустроены после завершения обучения.