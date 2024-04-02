Выставка «Воркута. Широкий взгляд», 6+

5 апреля в 17:00 в Центре культурных инициатив «Югор» состоится открытие выставки работ фотографа Сергея Щербака.

Основу экспозиции составляют пейзажные фотографии Воркуты, Большеземельской тундры и Полярного Урала. Представлены фотоснимки из различных тематических серий: «Графика улиц», «Герои наших походов», «Философия жизни», «Люди и горы», «Цветы Заполярья» и «Рисунки на камнях». Экспозиция включает фотографии, сделанные в период с 2019 года по 2023 год.

Выставка «Воркута. Широкий взгляд» отражает концепцию альбома – от «широких» панорамных фотоснимков до широкой географии фотосъемки, выходящей за пределы Воркутинского района, позволяя зрителям погрузиться в уникальную атмосферу этих мест и ощутить их красоту и особенности.

На выставке можно с использованием очков виртуальной реальности «оказаться» в Воркуте и увидеть природу Заполярья в режиме реального времени.

В ходе выставки можно приобрести альбом панорамных фотографий «Воркута. Широкий взгляд» Сергея Щербака и фотоальбом «Воркута. От зимы до зимы» Кожевниковой Н., Кузиева Т., Щербака С.