Пӧль-пӧчкӧд да комиӧн

Март медводдза лунӧ Сосногорскса 3-ӧд номера школаын кыпыда муніс «Рӧдвуж пас» семьякостса фестиваль.

Коми кыв, традицияяс да культура видзысь семьяяс дас нёль во дорвыв нин петкӧдлӧны ассьыныс кужӧмлун-сямсӧ. А фестиваль кежлӧ котыръяслы дасьтысьны отсалӧны коми кыв велӧдысьяс.

Таво гаж вылын петкӧдчис Ухта, Сосногорск да Изьва районъясысь дас семья. Чолӧмалан кывъясӧн восьтіс фестивальсӧ Сосногорск карса администрацияӧн веськӧдлысь Ильдар Махмутов да пасйис, мый буретш Семья воӧ талунъя чукӧртчылӧмыс зэв тӧдчана.

–Зэв бур, мый фестиваль вылӧ воӧмаяс тӧдӧны коми кыв да традицияяс, видзӧны найӧс семья пытшкын, кӧленаысь кӧленаӧ вуджӧдӧны пӧль-пӧчлысь тӧдӧмлун-сямсӧ. Некор эн яндысьӧй чужан кывсьыныд, а мӧдарӧ, видзӧй да сӧвмӧдӧй сійӧс, – тӧдчӧдіс Ильдар Зульфарович.

Конкурслӧн «Менам котыр» медводдза юкӧнын быдӧнлы коліс дасьтыны сідз шусяна визит карточка. Тані котыръяс тӧдмӧдісны асланыс семья историяӧн да традицияясӧн.

Колӧ пасйыны, мый вель уна велӧдчысь пырӧдчис конкурсас асланыс пӧль-пӧчкӧд да, унджыкыс сёрнитісны комиӧн. Зэв нимкодь вӧлі видзӧдны да кывзыны найӧс.

«Коми сёян-юан» юкӧныс медся чӧскыд вӧлі! Мыйсӧ сӧмын абу дасьтӧмаӧсь! И картупеля шаньга пӧжалӧмаӧсь, и рача нянь, и кӧвдум, и черинянь, и тшака пирожки. Дульва кутіс киссьыны, кор петкӧдісны пӧсь паренча, ляз да юм, мырпом да весиг кынтылӧм зарава.

А Сосногорскса 5-ӧд номера школасянь петкӧдчысь Рочев-Терентьевъяслӧн семья вайӧма пражитӧм кӧр кӧтш, кодӧс дасьтӧма конкурс кежлӧ Изьва районын олысь пӧчыс. Он быдлаысь татшӧм деликатестӧ аддзыв да видлы!

Бӧръя тшупӧдын семьяяс петкӧдлісны ассьыныс енбинысӧ. Кодкӧ коми сьыланкыв-частушка ливкйӧдліс, кодкӧ вӧралан обрядысь сценка пуктіс, пуысь вӧчӧм утка-чӧж мыгӧра сов видзан дозмук йылысь висьталіс, кодӧс семья пытшкын вуджӧдӧны кӧленаысь кӧленаӧ, да тшӧтш посниуловӧс шегйӧн ворсӧдіс.

Тайӧ фестивальын быд семья лои торъя нимпасын вермысьӧн. И медтӧдчана налы – водзӧ видзны семьяпытшса традицияяс да сетны тӧдӧмлунсӧ челядьлы.

Коми йӧзӧдчан керкасянь быд котырлы вичмӧдім ичӧтик козинъяс, тӧдмӧдім миян петасъясӧн да ышӧдім судзӧдны-лыддьыны найӧс, ӧд татшӧмсяма конкурсъяс кежлӧ дасьтысигӧн коми газет-журналъяс сетасны ыджыд отсӧг.

Ыджыд аттьӧ фестиваль котыртысьяслы – Сосногорскса 3-ӧд номера школаын велӧдысьяс Нина Николаевна Евсеевалы, Лариса Валерьевна Евсеевалы да Людмила Александровна Уляшевалы – татшӧм колана, вылі тшупӧда, кыпыд да тӧдчана конкурс-гаж дасьтӧмысь.

Мед водзӧ вылӧ унаысь на артмылас татшӧм фестиваль вылӧ ӧтувтлыны татшӧм жӧ енбиа, нэмӧвӧйся традиция-культура видзысь шань семьяяс! <>

Галина Макарова.

Снимокъясыс Сергей Ларионовлӧн.