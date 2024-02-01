Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил стенд Республики Коми на выставке «Россия»

День цифры, День цифровой экономики, День Госуслуг – масштабные мероприятия, где регионы нашей страны, в том числе и Республика Коми, в рамках выставки-форума «Россия» представляют свои инновационные разработки и достижения в сфере информационных технологий, реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ», развития государственных услуг и сервисов.

Вчера на ВДНХ министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил стенд Республики Коми, где пообщался с министром цифрового развития Республики Коми Антоном Слободянюком.

В формате блиц обсуждения лидеры цифрового развития обсудили достижения республики в сфере цифровизации госуслуг, проекты импортозамещения и применения искусственного интеллекта. Положительно со стороны Минцифры России был отмечен опыт Социального навигатора для семей Республики Коми.

«Фокус Республикой Коми сделан на семье. Мы переработали больше сотни бизнес процессов по предоставлению государственных услуг и поняли, что достаточно 4-5 вопросов, чтобы предложить маме или папе весь спектр мер поддержки семьи применительно к его жизненной ситуации. Мы исходили из того, что пользователь зачастую не знает, какие меры поддержки ему положены. Статистика посещаемости ресурса позволяет сделать вывод об успешности такого подхода», — прокомментировал ИТ-решение Антон Слободянюк.

Напомним, выставка-форум «Россия» проводится по поручению президента страны. До конца февраля на выставке будут проходить тематические дни, посвященные достижениям регионов в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма.