Памятка по обращению на номер «112» при помощи SMS-сообщения

SMS-сервис Системы-112 обеспечивает возможность вызова по единому номеру «112» экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) инвалидам с полной потерей слуха и иным лицам, испытывающим трудности в вербальном общении при помощи SMS–сообщения.

К экстренным оперативным службам относятся:

пожарная охрана — 01;

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях (спасатели);

полиция — 02;

скорая медицинская помощь — 03;

аварийная служба газовой сети — 04;

«Антитеррор» (ФСБ);

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (по вопросам ЖКХ).

Прежде чем пользоваться SMS–сервисом Системы-112 необходимо пройти регистрацию. Для этого необходимо предоставить Ваши персональные данные (Ф.И.О., адрес проживания, номер сотового телефона) в администрацию «Коми региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Для вызова экстренных служб на территории Республики Коми достаточно направить СМС с коротким текстом на номер «112». Сообщение примет оператор центра обработки вызовов Системы-112 (далее ЦОВ-112) и информация будет перенаправлена в необходимые ЭОС по месту нахождения заявителя. При необходимости оператор Системы-112 уточнит информацию у заявителя посредством отправки SMS-сообщения на номер заявителя.

Для организации реагирования ЭОС в SMS-сообщении необходимо указать, «что произошло» и «где произошло», а именно:

— населенный пункт (район);

— адрес места происшествия (улица, № дома, № квартиры, при наличии кодовых замков или домофона – указать их номер);

— краткое описание происшествия.

Если в полученном SMS-сообщении недостаточно информации для организации реагирования ЭОС, специалист ЦОВ-112 отправит SMS-«Уведомление» со следующим текстом:

Уведомление Системы-112. Для оказания помощи сообщите: Населенный пункт, адрес, что произошло. Отправьте SMS на номер 112. Уведомление Системы-112. Для оказания помощи сообщите: «Уточняющие вопросы….»

Держите на контроле получение уточняющих SMS-сообщений от Системы-112. В случае поступления уточняющего SMS-сообщения необходимо как можно скорее предоставить на него ответ.