В рамках проведения «Недели студенческих отрядов» в Республике

Коми 17 февраля состоится карьерный форум «ТрудКрут», целью которого является информирование школьников, студентов и молодых специалистов о современных возможностях трудоустройства.

17 февраля на площадках «Ресурсный молодёжный центр» Республики Коми и Сыктывкарского государственного университета им.Питирима Сорокина пройдёт региональный Карьерный форум «ТрудКрут», где участие примут более 150 школьников и студентов.

Мероприятие «ТрудКрут» в Республике Коми – это место встречи крупных предприятий и работодателей, с которыми сотрудничает Коми региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Форум станет площадкой, где каждый сможет построить маршрут к карьере своей мечты и получить полезные знания. Программа мероприятия разделена на три основных трека: «Труд Крут | Юниор», «Труд Крут | Студент», «Труд Крут | Профи». Участие во встречах бесплатное. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию до 12 февраля: https://vk.com/app5619682_-46314056#715922

Участники смогут определить интерес к профессиональной сфере, сформировать единый вектор развития профессионального самоопределения, узнать, как грамотно составить резюме, получить консультации о том, как успешно пройти собеседование и получить приглашение на работу, как можно прокачать личный бренд и понять какими навыками нужно обладать, чтобы быть успешным.

Организаторами форума является Коми региональное отделение Молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Сыктывкарского государственного университета им.Питирима Сорокина и Комитета по молодёжной политике Республики Коми.

Справка: Карьерный форум «Труд крут» проходит в рамках празднования

государственного праздника – День российских студенческих отрядов (далее – День РСО) – установленного 17 февраля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 21 февраля 2015 г. Целями проведения Дня РСО являются развитие, поддержка и популяризация движения студенческих отрядов в Российской Федерации. День РСО является ежегодным официальным стартом набора молодых людей в студенческие отряды Российской Федерации.

Программа карьерного форума