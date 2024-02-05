Теперь можно голосовать не только по прописке Голосование по месту нахождения – легко, просто, удобно

15, 16 и 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. Избирательная кампания имеет ряд особенностей, одно из которых – голосование по месту нахождения. Часто его называют механизм «Мобильный избиратель», потому что позволяет голосовать без оглядки на место проживания.

Итак, по общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого он включен на основании регистрации по месту жительства, которое определяется по отметке в паспорте.

Посмотрите эту отметку. А сейчас подумаем над тем, где вы и ваша семья будете 15, 16 или 17 марта?

Планируете гостить у родных?

Ваш супруг поедет в санаторий?

Ваша дочь уедет в отпуск?

Ваш сын собирается на работу в другой город?

Ваша внучка учится в другом регионе?

Ваша сестра уехала к детям?

Жизненных ситуаций – много, все они разные, но правило одно: каждый избиратель имеет право проголосовать там, где ему удобно, где бы он ни находился 15, 16 или 17 марта.

Сделать это легко! Просто подать личное заявление.

Куда и когда подавать заявление?

Для начала важно определить удобное время, место и способ подачи заявления.

По 11 марта, круглосуточно, такое заявление может быть подано электронным способом через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru – портал «Госуслуги» .

По 11 марта, в часы работы, заявление примут в любом ближайшем многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – МФЦ «Мои документы».

По 11 марта, в часы работы, обратитесь с заявлением в любую ближайшую к месту вашего нахождения территориальную избирательную комиссию, в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные и нерабочие (праздничные) дни – с 10:00 до 14:00.

С 6 марта по 11 марта – обратитесь с заявлением в любую ближайшую к месту вашего нахождения участковую избирательную комиссию – в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные и нерабочие (праздничные) дни – с 10:00 до 14:00.

Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).

Куда приходить голосовать и какие документы при себе иметь?

В любой удобный для вас день голосования – в пятницу 15 марта, субботу 16 марта или воскресенье 17 марта – вам следует прибыть в помещение для голосования по адресу того избирательного участка, который вы выбрали. Время голосования в каждый из трех дней: с 8:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение личности).

Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по времени.

Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах Президента России можно получить в избирательных комиссиях. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий, адреса и телефоны пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения прилагаем в таблице.

Сведения об адресах помещений, в которых территориальными избирательными комиссиями будут приниматься заявления избирателей, находящихся в день голосования на выборах вне места своего жительства, о включении в список избирателей по месту нахождения № п/п Наименование избирательной комиссии Сроки приёма заявлений Адрес пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения Телефон 1 Территориальная избирательная комиссия города Воркуты 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Воркута, площадь Центральная, 7, каб. 6 8-(82151)-3-77-22,

8-(82151)-3-16-54 2 Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14, каб. 306 8-(82146)-2-11-71 3 Территориальная избирательная комиссия города Инты 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Инта, улица Горького, дом 16, каб. 114 8-(82145)-6-21-69 4 Территориальная избирательная комиссия города Печоры 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Печора, ул. Советская, д. 47, каб. 6 8-(82142)-7-76-96 5 Территориальная избирательная комиссия города Печоры 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Печора, ул. Ленинградская, д. 15, каб. 102 8-(82142)-7-11-53,

8-(82142)-7-11-55 6 Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Сосногорск, улица Зои Космодемьянской, дом 72, каб. 30 8-(82149)-5-62-90,

8-(82149)-5-72-63 7 Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.107 8 (8212) 20-10-48,

24-81-28, 20-12-36 8 Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.108 8 (8212) 20-10-48,

24-81-28, 20-12-36 9 Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.109 8 (8212) 20-10-48,

24-81-28, 20-12-36 10 Территориальная избирательная комиссия города Усинска 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Усинск, улица Ленина, дом 13, каб. 119 8-(82144)-28087 11 Территориальная избирательная комиссия города Ухты 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 113 8-(8216)-76-36-80,

8-(8216)-75-07-20 12 Территориальная избирательная комиссия города Ухты 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 113 8-(8216)-76-36-80,

8-(8216)-75-07-20 13 Территориальная избирательная комиссия города Ухты 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 109 8-(8216)-76-36-80,

8-(8216)-75-07-20 14 Территориальная избирательная комиссия Ижемского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул.Советская, 45, каб. 20 8-(82140) -98-264,

8-(82140) — 94-634 15 Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, Дзержинского, 82, каб.7 8-(82139)-22310 16 Территориальная избирательная комиссия Койгородского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, улица Мира, дом 7, каб. 16 8-(82132)-9-11-26 17 Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, улица Советская, дом 225, каб. 17 8 (82136) 9-21-48,

8 (82136) 9-29-73 18 Территориальная избирательная комиссия Прилузского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Прилузский район, село Объячево, улица Мира, дом 76, каб. 214 8-(82133)-2-11-85,

8-(82133)-2-33-79 19 Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, каб. 5 8 (82130) 7-92-08 20 Территориальная избирательная комиссия Сысольского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Советская, дом 35, каб. 10 8 (82131) 91798,

8 (82131) 91650 21 Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, улица Мира, дом 26, каб. 14 8(82138)-91-0-99 22 Территориальная избирательная комиссия Удорского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Удорский район, село Кослан, улица Центральная, 144, каб. 3 8-(82135)-33008 23 Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, Центральная, 112, каб. 12 8-(82134)-21808,

8-(82134)-21000 24 Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Советская, дом 37, каб. 12 8-(82137)-94042 25 Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского района 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, с.Усть-Цильма, Новый квартал, 24а, каб. 7 8-(82141)-91827 26 Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района города Сыктывкара 29.01.2024-11.03.2024 Республика Коми, город Сыктывкар, Эжвинский район, улица Славы, д. 1, каб. 04 8-(88212) 255-402