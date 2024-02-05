Теперь можно голосовать не только по прописке Голосование по месту нахождения – легко, просто, удобно

15, 16 и 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. Избирательная кампания имеет ряд особенностей, одно из которых – голосование по месту нахождения. Часто его называют механизм «Мобильный избиратель», потому что позволяет голосовать без оглядки на место проживания.
Итак, по общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого он включен на основании регистрации по месту жительства, которое определяется по отметке в паспорте.
Посмотрите эту отметку. А сейчас подумаем над тем, где вы и ваша семья будете 15, 16 или 17 марта?
Планируете гостить у родных?
Ваш супруг поедет в санаторий?
Ваша дочь уедет в отпуск?
Ваш сын собирается на работу в другой город?
Ваша внучка учится в другом регионе?
Ваша сестра уехала к детям?
Жизненных ситуаций – много, все они разные, но правило одно: каждый избиратель имеет право проголосовать там, где ему удобно, где бы он ни находился 15, 16 или 17 марта.
Сделать это легко! Просто подать личное заявление.
Куда и когда подавать заявление?
Для начала важно определить удобное время, место и способ подачи заявления.
По 11 марта, круглосуточно, такое заявление может быть подано электронным способом через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru – портал «Госуслуги».
По 11 марта, в часы работы, заявление примут в любом ближайшем многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – МФЦ «Мои документы».
По 11 марта, в часы работы, обратитесь с заявлением в любую ближайшую к месту вашего нахождения территориальную избирательную комиссию, в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные и нерабочие (праздничные) дни – с 10:00 до 14:00.
С 6 марта по 11 марта – обратитесь с заявлением в любую ближайшую к месту вашего нахождения участковую избирательную комиссию – в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные и нерабочие (праздничные) дни – с 10:00 до 14:00.
Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
Куда приходить голосовать и какие документы при себе иметь?
В любой удобный для вас день голосования – в пятницу 15 марта, субботу 16 марта или воскресенье 17 марта – вам следует прибыть в помещение для голосования по адресу того избирательного участка, который вы выбрали. Время голосования в каждый из трех дней: с 8:00 до 20:00.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение личности).
Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по времени.
Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах Президента России можно получить в избирательных комиссиях. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий, адреса и телефоны пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения прилагаем в таблице.
|Сведения об адресах помещений, в которых территориальными избирательными комиссиями будут приниматься заявления избирателей, находящихся в день голосования на выборах вне места своего жительства, о включении в список избирателей по месту нахождения
|№ п/п
|Наименование избирательной комиссии
|Сроки приёма заявлений
|Адрес пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения
|Телефон
|1
|Территориальная избирательная комиссия города Воркуты
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Воркута, площадь Центральная, 7, каб. 6
|8-(82151)-3-77-22,
8-(82151)-3-16-54
|2
|Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14, каб. 306
|8-(82146)-2-11-71
|3
|Территориальная избирательная комиссия города Инты
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Инта, улица Горького, дом 16, каб. 114
|8-(82145)-6-21-69
|4
|Территориальная избирательная комиссия города Печоры
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Печора, ул. Советская, д. 47, каб. 6
|8-(82142)-7-76-96
|5
|Территориальная избирательная комиссия города Печоры
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Печора, ул. Ленинградская, д. 15, каб. 102
|8-(82142)-7-11-53,
8-(82142)-7-11-55
|6
|Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Сосногорск, улица Зои Космодемьянской, дом 72, каб. 30
|8-(82149)-5-62-90,
8-(82149)-5-72-63
|7
|Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.107
|8 (8212) 20-10-48,
24-81-28, 20-12-36
|8
|Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.108
|8 (8212) 20-10-48,
24-81-28, 20-12-36
|9
|Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.109
|8 (8212) 20-10-48,
24-81-28, 20-12-36
|10
|Территориальная избирательная комиссия города Усинска
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Усинск, улица Ленина, дом 13, каб. 119
|8-(82144)-28087
|11
|Территориальная избирательная комиссия города Ухты
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 113
|8-(8216)-76-36-80,
8-(8216)-75-07-20
|12
|Территориальная избирательная комиссия города Ухты
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 113
|8-(8216)-76-36-80,
8-(8216)-75-07-20
|13
|Территориальная избирательная комиссия города Ухты
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, дом 11, каб. 109
|8-(8216)-76-36-80,
8-(8216)-75-07-20
|14
|Территориальная избирательная комиссия Ижемского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул.Советская, 45, каб. 20
|8-(82140) -98-264,
8-(82140) — 94-634
|15
|Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва, Дзержинского, 82, каб.7
|8-(82139)-22310
|16
|Территориальная избирательная комиссия Койгородского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, улица Мира, дом 7, каб. 16
|8-(82132)-9-11-26
|17
|Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, улица Советская, дом 225, каб. 17
|8 (82136) 9-21-48,
8 (82136) 9-29-73
|18
|Территориальная избирательная комиссия Прилузского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Прилузский район, село Объячево, улица Мира, дом 76, каб. 214
|8-(82133)-2-11-85,
8-(82133)-2-33-79
|19
|Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт, улица Домны Каликовой, дом 62, каб. 5
|8 (82130) 7-92-08
|20
|Территориальная избирательная комиссия Сысольского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Советская, дом 35, каб. 10
|8 (82131) 91798,
8 (82131) 91650
|21
|Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок городского типа Троицко-Печорск, улица Мира, дом 26, каб. 14
|8(82138)-91-0-99
|22
|Территориальная избирательная комиссия Удорского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Удорский район, село Кослан, улица Центральная, 144, каб. 3
|8-(82135)-33008
|23
|Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, Центральная, 112, каб. 12
|8-(82134)-21808,
8-(82134)-21000
|24
|Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Советская, дом 37, каб. 12
|8-(82137)-94042
|25
|Территориальная избирательная комиссия Усть-Цилемского района
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, с.Усть-Цильма, Новый квартал, 24а, каб. 7
|8-(82141)-91827
|26
|Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района города Сыктывкара
|29.01.2024-11.03.2024
|Республика Коми, город Сыктывкар, Эжвинский район, улица Славы, д. 1, каб. 04
|8-(88212) 255-402