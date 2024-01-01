Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Что важно знать будущим мамам и их близким о репродуктивном здоровье?

йöзöдöма

В Коми стартовала неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Что может приводить к ухудшению репродуктивного здоровья и каких правил следует придерживаться при планировании беременности, подробнее рассказывается в карточках.

 

Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

 

Что важно знать будущим мамам и их близким о репродуктивном здоровье?

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