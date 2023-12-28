Миян зарни спортсменъяс

Январь
Раиса Сметанина нима лызьӧн котралан республикаса комплексын Россияса кубокын выльвося зарни шедӧдіс Илья Семиков.
Архангельскын бадминтон кузя «Северное сияние-2023» ставроссияса ордйысьӧмын Валерия Фомичева шедӧдіс зарни.
Февраль
Петрозаводскын компас серти лызьӧн котралӧм кузя Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшса (СЗФО) чемпионатын да первенствоын медся тэрыба котӧртіс София Лотоцкая. Бӧръя лунас эстафетаын Комиысь команда босьтіс куим зарни.
Казаньын торъя Олимпиадалӧн ӧтувъя ворсӧмын Комиысь 17 спортсмен лызьӧн котралӧмын, варччӧмын да бадминтонын шедӧдісны 8 зарни.
Беларусьса Раубичиын лызьӧн котралӧм кузя «Нацияяслӧн первенствоын» Олимпиада кежлӧ спортсменъясӧс дасьтан спортшколаысь Кирилл Кочегаров босьтіс нёль, а Олеся Ляшенко – кык зарни.
Красногорскын лызьӧн котралӧм кузя Россияса кубокын Илья Порошкин медся тэрыба котӧртіс 15 километр.
Март
Калининградын уна сикас вермасьӧм кузя ставроссияса фестивальын Олимпиада кежлӧ спортсменъясӧс дасьтан «Эжва» спортшколаысь Матвей Ходаков вольнӧя вермасьӧмын шедӧдіс зарни медаль.
Марий Элын лызя спорт туризм кузя Россияса первенствоын Игнесса Ким босьтіс кык зарни, а Владислава Линькова – ӧтиӧс.
Рыбинскын 25 километр кузьта Деминса марафон «классикаӧн» котӧртігӧн Ермил Вокуев да Ольга Царёва воисны медводдзаӧн.
Киров обласьтын лызьӧн котралӧм кузя вермытӧм спортсменъяслӧн Россияса чемпионатын да первенствоын Ирина Губер «классикаӧн» котӧртіс спринт да воис медводдзаӧн.
Екатеринбургын пауэрлифтинг кузя Россияса первенствоын да чемпионатын Олимпиада кежлӧ спортсменъясӧс дасьтан мӧд номера спортшколаысь Ярослав Елфимов лоис Россияса чемпионӧн.
Раиса Сметанина нима лызьӧн котралан республикаса комплексын омӧля кылысьяслӧн Россияса чемпионатын да первенствоын зарни шедӧдісны Владимир Майоров, Любовь Майорова да Даниил Андреев. Кык бӧръя спортсменыслӧн ӧтиыслӧн и мӧдыслӧн – кык татшӧм медаль.
Тюменьын тхэквондо кузя «Сибырса чемпионъяс» ставроссияса вермасьӧмын медбура петкӧдчисны Мария Елохина, Игорь Анохин да Татьяна Гилева. Бӧръяыслӧн кык зарни медаль.
Ханты-Мансийскын вермытӧмъяслӧн Россияса чемпионатын да первенствоын Комиысь Мария Иовлева босьтіс кык зарни.
Апрель
Мурманскын 50 километра «Войвыв праздник» марафонын Ольга Царёва лоис медся тэрыбӧн.
Челябинскын омӧля кылысьяслӧн ставроссияса тӧвся спартакиадаын Ольга Кызъюрова шедӧдіс ӧти, а Павел Подоров – кык зарни.
Калининградын варччӧм кузя СЗФОса чемпионатын да первенствоын нёль зарни босьтіс Дмитрий Никоненко, Захар Гаврилов – куим, Елена Булохова да Артур Капустин быдӧн – кыкӧс. Татшӧм жӧ медаль Алексей Власенколӧн, Дарья Лазовскаялӧн, Екатерина Тумановалӧн да Владислава Ластовскаялӧн.
Якутияса Алданын лызьӧн котралӧм кузя ставроссияса ордйысьӧмын зарни вичмис Илья Семиковлы.
Май
Майын Комиысь спортсменъяслы зарни медальыс эз вичмы, но Ижевскын пуляӧн лыйсьӧм кузя Россияса первенствоын Полина Беляева ПП-60 упражнение вӧчӧмын шедӧдіс бронза, а Брянскын «Вермысьяслӧн лига» ставроссияса ордйысьӧмын Евгений Бабкин – эзысь.
Июнь
Калининград обласьтса Светлогорскын вермытӧмъяслӧн спорт фестивальын миян сборнӧй босьтіс вит зарни.
Чебоксарыын сьӧкыда кылысьяслы кокньыд атлетика кузя Россияса чемпионатын Илья Штанько шедӧдіс кык зарни.
Июль
Ямал-Ненеч автономия кытшса Новый Уренгой карын сьӧкыд атлетика кузя вермасьӧмын зарни шедӧдіс Виктория Орлова.
Калугаын гожся спорт сикасъяс кузя спортсмен-любительяслӧн ставроссияса баскетбол кузя турнирын вермисны Сыктывкарысь Павел Пунегов, Вадим Швецов, Сергей Локтев да Александр Устинов.
Август
Башкортостанса юркарын сурдлимпиечьяслӧн «Мы вместе. Спорт» гожся ворсӧмын куим зарни шедӧдіс Илья Штанько, Илья Аксенов – ӧтиӧс.
Саранскын сьӧкыд атлетика кузя Россияса первенствоын Мария Андреева босьтіс куим, а Олимпиада кежлӧ спортсменъясӧс дасьтан мӧд номера спортшколаысь Виктория Орлова – кык зарни медаль.
Сентябрь
Казахстанын тхэквондо кузя мирса чемпионатын да первенствоын Олимпиада кежлӧ спортсменъясӧс дасьтан Сыктывкарса «Фаворит» спортшколаысь Семён Шишовӧс пасйисны кык зарни медальӧн.
Лунвыв Кореяса Сеулын тхэквондо кузя ставмирса медводдза ворсӧмын Анатолий Чиканчилӧн боевӧй искусство школаысь Игорь Анохин шедӧдіс ӧти зарни, а Ольга Румянцева – кыкӧс.
Минскын томъяслӧн сьӧкыд атлетика кузя войтыркостса восьса турнирын Евгения Жукова да Виктория Орлова босьтісны зарни.
Октябрь
Екатеринбургын вына спорт сикасъяс кузя мирса чемпионатын медбурӧн шуисны Ухтаысь адаптивнӧй спорт кузя инструктор-методист Юрий Волковӧс.
Узбекистанын спортивнӧй туризм кузя мирса чемпионатын да первенствоын медбура петкӧдчис Владислава Линькова.
Санкт-Петербургын конькиӧн фигурнӧя исласьӧм кузя «Мемориал Н.А.Панина-Коломенкина» ставроссияса турнирын Дмитрий Алиев босьтіс зарни.
Йошкар-Олаын конкур кузя вермасьӧмын вӧла спорт кузя спортшколаысь Ульяна Захарова Айзис вӧвнас шедӧдісны кык зарни, а «Аврораысь» Аврора Денисова да Соня Казимирова Шанталь вӧлӧн босьтісны кык татшӧм медальӧн. Аня Якуничкина Алма вӧлӧн – нӧшта куим зарни.
Ноябрь
Мурманск обласьтса Кировскын лызьӧн котралӧм кузя «Хибинская гонка» ставроссияса ордйысьӧмын Ольга Царёва кыкысь вӧлі медводзын, а Ермил Вокуев – ӧтиысь.
Сыктывкарса «Ника» Москваын 58:79 тшӧтӧн вермис сэтчӧс «Динамоӧс».
Санкт-Петербургын торъя Олимпиада дырйи ставроссияса спартакиадаын боулингын вермытӧм спортсменъяс босьтісны квайт, боччеын – кык, а пауэрлифтингын – дас кык зарни. Нёль зарни медальӧн шедӧдісны Наталья Иванова, Алена Процык да Павел Каюмов.
Декабрь
Екатеринбургын вӧла спорт кузя ставроссияса ордйысьӧмын Выльгортса «Престиж» клубысь Елизавета Фефилова Зевс вӧвнас, Кира Виноградова Бригыскӧд да Анна Королева том Хэтфилдкӧд шедӧдісны зарни. Зевсӧн жӧ кык татшӧм медаль босьтіс Мария Щекотько.
Марий Элын лызя туризм кузя мирса чемпионатын да первенствоын зарни вичмис Владислав Безносиковлы.
Москваын сьӧкыд атлетика кузя «Гераклион кӧрт лига» ставроссияса вермасьӧмын Роман Фролов лэптіс медся сьӧкыд штанга да босьтіс таысь зарни.
<> Николай Размыслов.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.