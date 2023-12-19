В 2024 году в Коми продолжится госфинансирование негосударственных организаций, которые занимаются соцобслуживанием на дому

Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям, которые предоставляют социальное обслуживание на дому, будет, как и раньше, проходить на конкурсной основе. Первая конкурсная процедура в 2024 году состоится в начале года.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили: в нашем регионе с 2017 года социальное обслуживание на дому передано из ведения государственных учреждений социальной защиты в негосударственный сектор – 11 автономным некоммерческим организациям (АНО). Их деятельность по предоставлению гарантированного пакета услуг соцобслуживания обеспечивается, в том числе, за счет государственных субсидий, выделяемых Минтрудсоц РК в соответствии с законодательством на конкурсной основе.

С декабря текущего года предоставление социальных услуг на дому пожилым людям и гражданам с инвалидностью возобновили государственные комплексные центры социальной защиты. Такие учреждения есть в каждом муниципалитете нашей республики, и в их структуре созданы специальные подразделения – отделения социального обслуживания на дому. Это было сделано, чтобы повысить доступность надомного соцобслуживания и обеспечить качество этих услуг под полным государственным контролем.

При этом никаких ограничений по осуществлению деятельности в этой сфере для негосударственных организаций не установлено. Государственные и негосударственные организации могут работать параллельно, что позволяет создать конкурентную среду в сфере надомного соцобслуживания и способствует повышению качества услуг и увеличению их спектра.

В настоящее время автономные некоммерческие организации продолжают свою деятельность. Вместе с тем часть их работников предпочла войти в состав комплексных центров социальной защиты и начать работу в отделениях социального обслуживания на дому. Важно, что этот переход никак не отразился на обслуживаемых гражданах – они получают все положенные им услуги, и обслуживают их в большинстве своем те же сотрудники, что и прежде.

АНО смогут работать и в 2024 году. Как и раньше, их деятельность будет обеспечиваться, в том числе, при государственной поддержке – выделении субсидий. Первый конкурс на получение субсидий в наступающем году состоится в начале года. Успешно пройдя конкурсную процедуру, негосударственные организации будут и дальше работать в сфере соцобслуживания на дому — вместе с государственными учреждениями. Гражданам это даст возможность выбора – получать услуги некоммерческой организации или государственного учреждения.

Важно отметить, что в центрах соцзащиты населения все категории граждан, которые имеют право на бесплатное соцобслуживание на дому, получают эти услуги, как положено — без оплаты*. По вопросам получения социальной помощи на дому в государственных комплексных центрах социальной защиты населения гражданам нужно обращаться непосредственно в такое учреждение в своем муниципальном образовании. В комплексные центры соцзащиты населения также могут обращаться и жители республики, желающие стать помощником по уходу. При трудоустройстве им гарантируется профильная профессиональная подготовка, достойная зарплата и полный соцпакет.

* В Республике Коми бесплатное социальное обслуживание могут получать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, труженики тыла, дети войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники СВО, а также имеющие инвалидность супруги и родители участников СВО.