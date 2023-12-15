Возможности продления активного долголетия в Коми представят на экспозиции Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие» на выставке-форуме «Россия»

19 декабря на масштабной выставке пройдет день Республики Коми. Часть презентации нашего региона состоится на стенде Минтруда России — «серебряные» волонтеры и Пера Богатырь продемонстрируют гостям экспозиции, как в нашей республике люди старшего поколения сохраняют активность и энергию молодости.

День нашего региона на экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» начнется в 13:30 и будет проходить в пространстве заботы и возможностей. Гостей встретят коми караваем, национальными песнями, видеопрезентацией достопримечательностей Коми и викториной о нашей республике.

Программа Дня Республики Коми на экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» предполагает вовлечение гостей стенда во все активности, которые подготовили Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Региональный центр развития социальных технологий при поддержке Центра коми культуры города Сыктывкара, Дома развития культуры и искусства и Комплексных центров социальной защиты населения Воркуты и Сыктывкара.

Помогать посетителям выставки будет Пера Богатырь, а также «серебряные» волонтеры из Воркуты и Сыктывкара, которые проведут с гостями мастер-классы по живописи и оздоровлению.

— Доброволец старшего возраста из заполярного города Галина Алексеевна Шульгина покажет, какие возможности для самосовершенствования и сохранения молодости души открывает творчество. Она выступит одним из организаторов мастер-класса «Сияние Арктики». На этом занятии все желающие смогут поучаствовать в создании «живой» картины в технике «флюид арт». А «серебряный» волонтер из столицы Коми Галина Тимофеевна Штоббе на практике докажет, что активное долголетие невозможно без физической активности. Она будет помощником при проведении занятия цигун, — рассказали в Минтрудсоц РК.

— Кроме этого посетителей научат играть в игры коми народа «Пышкай» и «Гезйӧн ворсӧм» и другие. Гости дня Республики Коми смогут поучаствовать в работе площадки «Преемственность поколений через коми легенды», мастер-классе «Игра на ложках». Завершится день Республики Коми на экспозиции Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие» после 18 часов вручением активным участникам мероприятий памятных подарков, напоминающих о Республике Коми, — добавили в Региональном центре развития социальных технологий.

Напомним: экспозиция Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие» разделена на 3 локации: пространство заботы и возможностей, пространство поддержки и пространство карьеры.

В пространстве заботы и возможностей на интерактивной сенсорной карте представлен опыт всех регионов нашей страны по продлению активного долголетия людей старшего поколения. Карта включает 8 тысяч различных секций, кружков и программ «Активного долголетия» по всей России, в том числе все, чем заняты и увлекаются в городах и районах Коми люди старшего возраста при поддержке центров соцзащиты: от волонтерства и творчества до освоения новых технологий и спорта.

В цифровом медиатоннеле в пространстве поддержки гости выставки смогут проследить эволюцию мер соцподдержки семей с детьми с 1991 по 2023 год. Здесь же можно будет получить консультацию специалистов Социального фонда.

А в пространстве карьеры можно посетить кадровый центр «Работа России», увидеть профессии будущего, найти работу мечты, записаться на программу переобучения или заявить вакансию.

Кроме этого на экспозиции регулярно проводятся различные активности — мастер-классы, лекции, тренинги, конкурсы, кинопоказы и мультфильмы. Экспозиция «Семья. Работа. Долголетие» развернута в павильоне C1 на площадке ВДНХ.