С начала года более 14 тысяч жителей Коми старше 70 лет получили компенсацию по уплате взносов на капремонт

Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки.

Компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется неработающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственникам жилого помещения или его доли. Они должны жить в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти лет либо неработающие люди с инвалидностью I или II группы.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми населения напомнили: компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется в фиксированных размерах, которые варьируются в зависимости от возраста гражданина, района его проживания и факта получения аналогичной меры поддержки по федеральному законодательству.

Так, для одиноко проживающих жителей республики старше 70 лет, которые не получают компенсацию на капремонт из федерального бюджета и живут в южной природно-климатической зоне Коми, размер выплаты составляет 219 рублей в месяц, а для живущих в северных районах региона – до 232 рублей в месяц.

Размер выплаты одиноким гражданам старше 80 лет, которые не получают федеральных мер поддержки по уплате взносов на капремонт и живут в южной природно-климатической зоне Коми- 438 рублей, в северной природно-климатической зоне – 463 рубля.

По данным Минтрудсоц РК, на 1 декабря текущего года эта мера поддержки назначена 14 278 жителям старшего поколения. Расходы бюджета на эти цели составили более 34,6 млн рублей, в том числе более 24,7 млн рублей – из бюджета республики.

Подать заявление о назначении компенсации по уплате взносов на капремонт жителям республики старше 70 лет можно через портал «Госуслуг», в Центре социальной защиты населения по месту жительства или в любом МФЦ «Мои документы» на территории республики.

Важным условием для оформления льготы является отсутствие судебной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.