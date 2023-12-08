Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента

В предыдущий раз Путин объявил об участии в выборах 6 декабря 2017 г. на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Посетив праздничный концерт по случаю 85-летия предприятия и поздравив завод, Путин подошел к работникам, где к нему с вопросом о планах на президентские выборы 2018 г. обратился рабочий Артем Баранов. Сотрудник ГАЗа отметил, что ранее Путин сказал, что выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок, если его поддержат люди. «Так вот – все в этом зале вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте нам, пожалуйста, подарок», – попросил Баранов.

Путин ответил, что лучшего места для объявления о решении идти на выборы ему не найти, и заявил, что будет баллотироваться на четвертый срок. Больше вопросов ему никто не задавал. Баранов в тот же день сказал «Ведомостям», что ни с кем не согласовывал свой вопрос президенту. По словам рабочего, он «просто проявил инициативу». 9 сентября 2018 г. сотрудник ГАЗа стал депутатом заксобрания Нижегородской области, победив на дополнительных выборах. Баранова, выдвинутого «Единой Россией», поддержали 52,94% избирателей. 2 декабря 2021 г. он перешел на работу в правительство Нижегородской области, став и. о. заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства. На данный момент фамилия Баранова отсутствует в разделе «Руководство» на сайте минпрома Нижегородской области.

На ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 г., Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Его поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок прошла 26 декабря 2017 г. в 57-м павильоне ВДНХ, где проходила выставка «Россия – моя история». Инициативную группу из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции возглавляла руководитель созданного президентом детского центра «Сириус» Елена Шмелева. Сам президент в церемонии не участвовал.

Шмелева также стала сопредседателем предвыборного штаба Путина (другие сопредседатели – глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин) в 2021 г. стала одним из пяти лидеров федерального партийного списка «Единой России» на выборах в Госдуму, впоследствии отказалась от мандата. 27 декабря 2017 г. Путин подал документы в Центризбирком (ЦИК) для выдвижения кандидатом на выборах. Глава государства сделал это лично, так как закон требует присутствия кандидата для этой процедуры.

Штаб Путина собрал тогда более 1,6 млн подписей в его поддержку при необходимых 300 000. ЦИК отметил, что у президента самый низкий среди всех кандидатов процент брака подписей избирателей: недействительными признали всего 232 автографа (0,39%). На выборах президента, прошедших 18 марта 2018 г., в четвертую годовщину присоединения Крыма к России, за Путина проголосовали 76,69% избирателей.