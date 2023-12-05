В Коми с 2024 года изменится порядок предоставления компенсации родплаты за присмотр и уход в детсадах

В связи с изменением федерального законодательства и утверждением Правительством Российской Федерации Единого стандарта предоставления государственной услуги «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Российской Федерации» устанавливается единый способ предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации.



Если сейчас в республике родители вносят плату за детские сады, уменьшенную на размер компенсации, то в будущем сначала надо будет полностью оплатить месяц пребывания ребенка в детском саду, а потом получить компенсацию платы. Размер компенсации при этом не уменьшится – останется прежним.

Министерство образования и науки республики подготовило изменения в постановление Правительства Республики Коми для его приведения в соответствие с федеральным законодательством. Проект постановления сейчас проходит юридическую экспертизу и вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования (ориентировочно с января 2024 года).

Предполагается, что порядок предоставления компенсации в 2024 году будет таким:

Сначала начисляется родительская плата с учетом количества дней фактического посещения ребенком дошкольного учреждения, а также установленного размера родительской платы в соответствующей образовательной организации.

Затем начисляется компенсация родительской платы с учетом количества дней фактического посещения ребенком дошкольного учреждения, а также установленного среднего размера родительской платы в соответствующем муниципальном образовании и коэффициента компенсации.

Родителю (законному представителю) предстоит полностью внести родплату без учета начисленной компенсации.

Перечисление компенсации (при условии внесения родителем начисленной родительской платы) будет производиться до 15 числа месяца, следующего за прошедшим, на счет, указанный в заявлении.

Пример: в муниципальных образовательных организациях города Сыктывкара, осуществляющих присмотр и уход за детьми в режиме полного дня (10,5 — 12-часового пребывания) для воспитанников в группах дошкольного возраста установлена плата в размере 185,0 рублей.

Ноябрь 2023 года – количество рабочих дней – 22, воспитанник посетил образовательную организацию 17 дней.

В случае, если у родителя один ребенок, он имеет право на получение компенсации в размере тридцати процентов среднего размера родительской платы. Средний размер родительской платы для МО ГО «Сыктывкар» установлен в сумме 169,0 рублей.

Действующий порядок:



Расчет родительской платы: 185,0 рублей х 17 дней = 3 145,0 рублей.

Расчет компенсации: 169,0 рублей х 30% х 17 дней = 861,9 рублей.

Итого фактическая родительская плата за ноябрь 2023 года составит:

3 145,0 рублей (начисления) – 861,9 рублей (компенсация) = 2 283,1 рублей (к оплате). Планируемый порядок:



Расчет родительской платы: 185,0 рублей х 17 дней = 3 145,0 рублей.

Расчет компенсации: 169,0 рублей х 30% х 17 дней = 861,9 рублей.

Итого фактический платеж родителей за ноябрь 2023 года составит: 3 145,0 рублей (к оплате).

Перечисление компенсации до 15 числа месяца, следующего за прошедшим месяцем, управлением образования на счет, указанный родителем, составит 861,9 рублей.