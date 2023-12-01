«Изьваса гаж» да Паджгаса «Гожся рыт»

Кыдзи артистъяс дасьтысьӧны Дельфийскӧй ворсӧмъяс кежлӧ Дельфийскӧй ворсӧмъяс – искусствоын водзмӧстчысьяслӧн ордйысьӧм. Коми Республикаын мӧдысь нин котыртӧны Арктикаса тайӧ гажсӧ. Таво сэтчӧ пырӧдчӧ и «Отрада» ансамбльын йӧктысь Светлана Попова.

Светланалӧн олӧмыс ичӧтсяньыс йитчӧма культураӧн, медводдза воськовъяссӧ ныв вӧчӧма челядьлы искусство школаын велӧдчигӧн, а сёрӧнджык пырӧдчӧма йӧктан котырӧ, кӧні водзмӧстчӧ и ӧні.

Коми культура дорӧ муслуныс Светланалӧн ыпнитӧма Казаньын велӧдчигӧн: казялӧма, кутшӧм радейтчӧмӧн да пыдди пуктӧмӧн татара вӧдитчӧны ас кывйӧн, висьтасьӧны традиция йылысь… Со нывлы и лоӧма окота шыӧдчыны чужан культураӧ. Ӧні йӧктысь веськӧдлӧ Сыктывдін районса клубын методика юкӧнӧн, юксьӧ тӧдӧмлунӧн филиалъясын уджалысьяскӧд. Такӧд тшӧтш Света Паджгаын восьтӧма творчествоа ин да велӧдӧ гырысь челядьӧс лӧсьӧдны да дорйыны быдсяма проект.

– Чужас кӧ мӧвп, сійӧс колӧ збыльмӧдны, ӧд юрыд вермас потны, – серамсорӧн висьталӧ сійӧ.

Ичӧт Дельфийскӧй ворсӧмъясӧ Света пырӧдчӧма кольӧм во да шедӧдӧма котырыскӧд медводдза места. Сэки «Отрада» петкӧдчӧма «Гожся рытӧ» да «Пес чипас» номеръясӧн да босьтӧма медбур балетмейстерскӧй постановкаысь диплом. Медся вына ансамбльяслы сетӧмаӧсь позянлун петкӧдчыны Коми Республика дор. Светланалӧн топыд график, но сійӧ аддзӧ кад и велӧдчыны, и йӧктыны.

– Арктикаса Дельфийскӧй ворсӧмъяс кежлӧ дасьтысям зэв бура! – висьталӧ йӧктысь. – Кута лача, ставыс лоӧ лючки, ӧд репетиция вылӧ мунӧ уна кад да вын. Миянкӧд йӧктыны весиг Кировысь детинка волывлӧ!

«Отрада» ансамбльӧн веськӧдлысь Наталья Николаевна Полякова вӧчӧ ставсӧ, медым номеръясын петкӧдлыны коми культура озырлунсӧ. Таво котыр нимкодьӧдас видзӧдысьясӧс куим номерӧн. «Изьваса гаж» постановкаын висьталасны изьватас праздник йылысь, «Гожся рытӧ» номерын петкӧдласны Паджгаса йӧктӧмъяс да ю дорын важӧн шойччӧм, а «Кывгорув» петкӧдчӧмын шемӧсмӧдасны гӧсьтъясӧс Удораса йӧктӧмъясӧн. Светлана пасйӧ: ӧні артистъяс дасьтысьӧны методичка отсӧгӧн – видзӧдӧны, кутшӧм сера сарапан, кӧм, юркытш колӧ пасьтавны. Ӧд традициясӧ оз позь вежны ни паськӧмын, ни йӧктӧмын!

Казьтыштам, Сыктывкарын Арктикаса Дельфийскӧй ворсӧмъяссӧ котыртӧны ноябрь 20-24 лунъясӧ. Ордйысьӧмас пырӧдчӧны 10-25 арлыдаяс, ставыс матӧ 600 морт. Артистъяс петкӧдчӧны 10 нимпасын. Тавося ворсӧмъясыс восьсаӧсь – вермӧны пырӧдчыны и абу Арктикаса регионысь томулов.

Гижӧдсӧ дасьтігкежлас Дельфийскӧй ворсӧмъясысь кывкӧртӧдыс абу на тӧдса. <>

Виктория Королева.

Снимокъясыс Светлана Поповалӧн.