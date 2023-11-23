Жители Республики Коми смогут узнать, как защититься от мошенников при «псевдо» розыгрышах

Всероссийский вебинар о защите от мошенников при «псевдо» розыгрышах состоится 24 ноября. Мероприятие организовано в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам» на площадке соцсети «ВКонтакте». Проект был запущен при поддержке Правительства Москвы в 2022 году. Он рассказывает о том, как противостоять телефонному или онлайн-мошенничеству.

Подключиться к конференции можно будет в 11:00 по ссылке. Для того чтобы принять участие в мероприятии очно, необходимо записаться на портале в поле «Записаться на очный семинар».

Обучение пользователей интернета основам безопасного поведения в сети и противодействия мошенничеству соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Организаторами вебинара «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» выступили департамент информационных технологий, МВД, АНО «Роскачество», АНО «Российская система качества» и крупный распространитель всероссийских государственных лотерей. Эксперты расскажут о том, как регулируется лотерейная деятельность и какие схемы используют мошенники.