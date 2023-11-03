Более 100 мероприятий пройдет в Коми ко Дню народного единства

Они будут проводиться в учреждениях культуры, библиотеках, кинотеатрах, музеях, а также на уличных площадках муниципальных образований республики.

Кроме того, в Сыктывкаре и в отдельных муниципалитетах состоятся спортивные мероприятия. Также в столице Коми пройдет автопробег, приуроченный ко Дню народного единства.

В числе общероссийских мероприятий запланирован Большой этнографический диктант, который проводится ежегодно в преддверии Дня народного единства. В Коми участники диктанта смогут ответить на вопросы 3 ноября в офлайн-режиме на площадке Дома дружбы народов Республики Коми или лично на муниципальных площадках.

Также 3 ноября на площадках Коми республиканской академии государственной службы и управления и Ресурсного центра добровольчества Республики Коми состоится всероссийская интеллектуальная игра «Путешествуем по России вместе!», в ходе которой ее участники узнают новые факты об истории и культуре нашей страны, о тех, кто внес значительный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны.

Еще одна общероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября в учреждениях культуры Сыктывкара, Ухты и Прилузского района.

В Инте 4 ноября состоятся мероприятия республиканского этнофорума «Мы – россяине», который начал свою работу еще в последних числах октября. Участники форума побывали на площадках «Молодежный этнокультурный десант», «Участие гражданского общества в развитии региона», «Роль молодежи в этнопространстве» и других.

С 26 октября по 3 ноября все муниципальные образования Республики Коми принимают участие в республиканском проекте «Неделя единых действий», реализуемого в целях формирования у жителей региона патриотического сознания, активной гражданской позиции, интереса к культуре и истории Республики Коми и России, воспитания уважительного отношения к народам, проживающим в Коми и в других регионах страны. В числе мероприятий, которые проходят в рамках проекта, — этноквиз-викторина «Моя Республика», внеклассное занятие «Коми – республика многонациональная» и другие.

4 ноября все муниципалитеты республики будут задействованы в онлайн-флешмобе, участники которого будут публиковать на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравления с праздником. В видеоролике они расскажут о достижениях Республики Коми, культурном многообразии, традициях, национальных особенностях и напомнят о том, что всё это можно будет увидеть на выставке «Россия» в Москве, которая откроется в День народного единства.

Напомним, День народного единства – российский государственный праздник, отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года.

«Этот праздник знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь в ней, сплоченность многонационального народа страны и в годы испытаний, и при решении масштабных задач развития — это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», — отмечал Президент России Владимир Путин на прошлогодней встрече с историками и представителями традиционных религий.