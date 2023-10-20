Коми региональная организация Всероссийского общества слепых отмечает свой юбилей крупным проектом

В год своего девяностопятилетия Коми региональная организация Всероссийского общества слепых (Коми РО ВОС) реализует проект под названием «Коми РО ВОС — 95». Проект получил поддержку гранта Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, а также финансовое содействие в виде субсидии из бюджета Коми, предоставленной республиканским Министерством труда, занятости и социальной защиты.

В рамках проекта запланированы разнообразные мероприятия – спортивно-игровые, просветительские, конкурсные, обучающие, дискуссионные, творческие и др.

Так, в рамках проекта состоится Зальнонастольная спартакиада. Она продлится 2 дня. Мероприятие стартует 23 октября в 9:00 в Спортивной школе № 1 (г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 76) состязаниями по легкой атлетике. В рамках спартакиады 23-24 октября с 14.00 в Коми РО ВОС (г.Сыктывкар, ул. Савина, 28) будут проводиться настольные игры, адаптированные для незрячих, и командные соревнования по настольному теннису.

25 октября в 9:00 пройдет «Тифлотроеборье». Незрячие участники проверят, кто лучше владеет компьютерной грамотностью и работает с программой «Говорящий город», а также лучше ориентируется при помощи трости, быстрее читает и пишет по системе Брайля. Это мероприятие состоится в Коми РО ВОС, Специальной библиотеке для слепых РК им. Луи Брайля (г. Сыктывкар, ул. Ленина, 27) и на улицах столицы Коми.

На 26 октября с 9:00 запланирован Межрегиональный семинар «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья: адаптированный туризм», который пройдет на базе Специальной библиотеки для слепых РК им. Луи Брайля».

В этот же день в 16:00 начнется «Капустник Коми РО ВОС». Местные организации региональной организации Всероссийского общества слепых выступят с веселыми миниатюрами и творческими номерами. Мероприятие состоится в доме культуры «Октябрь» (г. Сыктывкар, ул. Советская, 53).

27 октября в Национальном музее Республики Коми (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 6) с 11:00 будет работать круглый стол «Партнерское взаимодействие – путь к успеху: практические рекомендации по обеспечению доступности музейных экспозиций».

А завершением юбилейного проекта станет торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Коми РО ВОС, которое пройдет 27 октября в Театре драмы им. В. Савина (г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56). Начало юбилейного торжества – 14:00.

Контактное лицо по вопросам проведения мероприятий — Попова Елена Анатольевна (Коми РО ВОС), тел.: 8(8212) 243-111, 8(904) 234-55-09