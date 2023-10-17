Для школьников из Республики Коми доступен новый «Урок цифры»

С 16 октября в школах по всей стране проходит «Урок цифры» по теме «Мессенджеры». Мероприятие ориентировано на учеников 1–11 классов.

В рамках урока школьники:

— познакомятся с особенностями цифровых сервисов для общения;

— узнают об основных принципах цифрового этикета, а также технологиях, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей;

— разберутся с возможностями учебного профиля «Сферум» в VK Мессенджере;

— узнают об ИТ-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.

Сам урок и все дополнительные материалы к нему размещены на сайте https://урокцифры.рф

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий, разработан и проводится в рамках реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».